به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا موفق شد در ورزشگاه بین‌المللی بصره با نتیجه ۳ بر صفر السد قطر را شکست دهد و شروعی مقتدرانه در این رقابت‌ها داشته باشد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نوشت: استقلال در این دیدار از فرصت‌های خود به بهترین شکل استفاده کرد و با وجود برتری السد در بخش زیادی از جریان بازی، توانست با گل‌های یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده به پیروزی برسد.

یاسر آسانی در دقیقه ۹ روی اشتباه کلودینیو صاحب توپ شد و پس از عبور از بوعلام خوخی، گل نخست استقلال را به ثمر رساند. السد پس از این گل چند موقعیت برای جبران داشت، اما در استفاده از فرصت‌های خود ناکام ماند و حبیب فرعباسی نیز با چند واکنش مناسب مانع از باز شدن دروازه استقلال شد.

استقلال دو دقیقه پس از آغاز نیمه دوم به گل دوم رسید. یاسر آسانی با یک پاس عمقی سعید سحرخیزان را در موقعیت گل قرار داد و مهاجم استقلال با عبور از مدافع السد و ضربه‌ای دقیق، اختلاف را به دو گل رساند.

السد در دقیقه ۵۷ توسط روبرتو فیرمینو به گل رسید، اما این گل پس از بررسی VAR به دلیل خطای هند یوسف عبدالریساق مردود اعلام شد.

در نهایت اسماعیل قلی‌زاده در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده روی ارسال محمدحسین اسلامی گل سوم استقلال را به ثمر رساند تا نماینده ایران با پیروزی ۳ بر صفر، سه امتیاز ارزشمند دیدار نخست خود در لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارش خود از این مسابقه تأکید کرد که استقلال با استفاده مناسب از فرصت‌هایش توانست بر السد غلبه کند تیمی که با وجود در اختیار داشتن بخش زیادی از جریان مسابقه، به دلیل ضعف در ضربات نهایی تنها یک شوت در چارچوب داشت و یک گلش نیز با دخالت VAR مردود شد.