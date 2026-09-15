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کد مطلب 6947683
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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

تصاویری از یورش معترضان سوری به مراکز پلیس در این کشور

تصاویری از یورش معترضان سوری به مراکز پلیس در این کشور

در پی وخامت شرایط معیشتی، شماری از شهروندان در سوریه با برگزاری اعتراضات، به چند مرکز پلیس یورش بردند.

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