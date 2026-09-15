دریافت 16 MB کد مطلب 6947683 https://mehrnews.com/x3d4Gt ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶ کد مطلب 6947683 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶ تصاویری از یورش معترضان سوری به مراکز پلیس در این کشور در پی وخامت شرایط معیشتی، شماری از شهروندان در سوریه با برگزاری اعتراضات، به چند مرکز پلیس یورش بردند. کپی شد مطالب مرتبط اعتراضات مردم سوریه در ۸ استان علیه عملکرد رژیم جولانی سوریه بعد از براندازی نظام اسد؛ از گسترش فقر تا حرکت به سمت تجزیه نفوذ نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه و ایجاد ایست بازرسی برچسبها سوریه ارتش سوریه بحران سوریه
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