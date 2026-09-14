اعتراضات مردم سوریه در ۸ استان علیه عملکرد رژیم جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اعتراضات مردمی در سوریه علیه افزایش قیمت سوخت در این کشور هشت شهر و استان را در برگرفت و نگرانی ها را در خصوص افزایش قیمت حمل و نقل، مواد غذایی و کالا تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، معترضان سوری در حلب، ادلب، حماه، ریف دمشق، درعا، رقه، دیرالزور و حسکه با برگزاری تظاهرات و آتش زدن لاستیک خودروها و بستن مسیرهای اصلی و بین المللی خشم خود را نسبت به عملکرد رژیم جولانی نشان دادند.

تعدادی از نمایندگان پارلمان سوریه نیز با امضای یک درخواست مشترک، خواهان برگزاری نشست فوری با محمد البشیر وزیر انرژی این کشور شدند.

پیشتر وزارت انرژی سوریه اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت در این کشور به دلیل افزایش استثنایی هزینه جهانی تأمین این محصولات، همزمان با تعطیلی پالایشگاه بانیاس به دلیل تعمیرات بوده است. بازار سوریه تحت تأثیر افزایش جهانی هزینه تأمین بنزین، گازوئیل و نفت کوره قرار گرفته است، آن هم در زمانی که پالایشگاه بانیاس به مدت تقریباً دو ماه در حال تعطیلی کامل تعمیرات است و این امر نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی را به طور موقت افزایش می‌دهد.