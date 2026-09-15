سوریه بعد از براندازی نظام اسد؛ از گسترش فقر تا حرکت به سمت تجزیه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پس از براندازی نظام «بشار اسد» یکی از مهم‌ترین روایت‌هایی که درباره آینده سوریه در رسانه‌های غربی و جریان‌های نزدیک به غرب مطرح شد، این بود که دمشق با فاصله گرفتن از گذشته و حرکت به سمت عادی‌سازی روابط با آمریکا و رژیم صهیونیستی، می‌تواند از فشارهای اقتصادی و سیاسی عبور کرده و مسیر تازه‌ای را برای توسعه و ثبات طی کند. رژیم جولانی نیز با برقراری ارتباط با مقامات آمریکایی و اسرائیلی، نشست و برخاست با آنها و برجسته کردن موضوع رفع تحریم‌ها، تلاش کرده است خود را نماد این تغییر معرفی کند؛ تغییری که قرار بود به بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی مردم سوریه منجر شود.

اما اعتراضات گسترده اخیر در سوریه، همزمان با افزایش شدید قیمت سوخت، پرسش مهمی را پیش روی این روایت قرار داده است؛ آیا عادی‌سازی رابطه با آمریکا و غرب و پذیرش خواسته‌های آنها، واقعاً به بهبود شرایط زندگی مردم سوریه منجر شده است؟

اهمیت تحولات کنونی سوریه صرفاً به افزایش قیمت گازوئیل و بنزین محدود نمی‌شود. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفته که سال‌هاست به مردم منطقه و ایران گفته می‌شود تنها مسیر عبور از بحران‌های اقتصادی و دستیابی به رفاه، همکاری با غرب، عادی‌سازی روابط با آمریکا و اسرائیل و پذیرش نظم مطلوب این قدرت‌هاست. تجربه سوریه پس از بشار اسد، اما تصویری متفاوت پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ تصویری که در آن تغییر سیاسی و نزدیکی به غرب نه‌تنها به پایان بحران‌های اقتصادی منجر نشده، بلکه فقر، بی‌ثباتی و فشار معیشتی همچنان گریبان مردم را گرفته است.

همزمان، سوریه در معرض مداخلات فزاینده خارجی قرار دارد. حملات و تحرکات رژیم صهیونیستی ادامه یافته، مناطق جدیدی در جنوب سوریه تحت اشغال قرار گرفته و ترکیه، آمریکا، روسیه و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی هر یک در پی تثبیت حوزه نفوذ خود هستند. در چنین شرایطی، خطر تجزیه عملی سوریه نیز بیش از گذشته مطرح است.

از این منظر، اعتراضات اخیر را باید فراتر از یک نارضایتی اقتصادی دید؛ این تحولات آزمونی برای روایت «عادی‌سازی در برابر رفاه» است؛ روایتی که اکنون تجربه سوریه پرسش‌های جدی درباره اعتبار آن مطرح کرده است.

آغاز ماجرا

افزایش چشمگیر قیمت سوخت در سوریه طی روزهای گذشته به گسترده ترین موج اعتراضات در این کشور از زمان براندازی نظام بشار اسد طی نزدیک به دو سال گذشته منجر شد.

معترضان با به آتش کشیدن لاستیک ها و بستن جاده های اصلی، از جمله بزرگراهی که دمشق پایتخت سوریه، را به حلب مرکز صنعتی این کشور متصل می کند اعتراض خود را نشان دادند. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که رژیم جولانی قیمت گازوئیل را ۴۰ درصد افزایش داد و به ۱۷۵ لیره، معادل ۱.۳۲ دلار، به ازای هر لیتر رساند.

رسانه ها با اشاره به حمله مردم سوریه به مراکز پلیس در این کشور گزارش داده بودند که اعتراضات مردمی در سوریه علیه افزایش قیمت سوخت در این کشور هشت شهر و استان را در برگرفت و نگرانی ها را در خصوص افزایش قیمت حمل و نقل، مواد غذایی و کالا تشدید کرده است. معترضان سوری در حلب، ادلب، حماه، ریف دمشق، درعا، رقه، دیرالزور و حسکه با برگزاری تظاهرات و آتش زدن لاستیک خودروها و بستن مسیرهای اصلی و بین المللی خشم خود را نسبت به عملکرد رژیم جولانی نشان دادند.

تعدادی از نمایندگان پارلمان سوریه نیز با امضای یک درخواست مشترک، خواهان برگزاری نشست فوری با محمد البشیر وزیر انرژی این کشور شدند.

۹۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر

افزایش قیمت سوخت فشار بیشتری بر مردم سوریه وارد کرده است؛ مردمی که پیش از این نیز سال ها با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کرده اند. بررسی های برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می دهد ۹۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند. این در حالی است که آمار مذکور پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ حدود یک سوم جمعیت بود.

این افزایش قیمت تنها شامل گازوئیل نبود. رژیم حاکم همچنین قیمت گاز خانگی و صنعتی را حدود ۹ درصد افزایش داد. قیمت بنزین ۹۵ اکتان نیز با ۲۸ درصد افزایش به ۱۹۵ لیره و بنزین ۹۰ اکتان با ۲۶ درصد افزایش به ۱۸۵ لیره رسید.

بسام العلی یکی از معترضان سوری خطاب به جولانی گفت: شرایط دیگر قابل تحمل نیست. ما میدان های جدید یا مراکز تجاری نمی خواهیم. فقط می خواهیم زندگی کنیم.

یاسر النجار، نویسنده و پژوهشگر سیاسی تاکید کرد که هیچ توجیهی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد و حتی اگر قیمت ها در بازار جهانی افزایش یافته باشد، رژیم جولانی باید زمینه لازم را برای پذیرش چنین افزایشی از سوی مردم فراهم می کرد. این تصمیم باید با بررسی عمیق تری اتخاذ می شد.

زیاد عربش، کارشناس امور اقتصادی نیز گفت افزایش قیمت سوخت در راستای قیمت های جهانی تنها گزینه موجود برای رژیم نبود، اما از نظر فنی و اجرایی ساده ترین گزینه به شمار می رفت. وی با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان و بازگشایی مدارس گفت: خانواده های سوری در شرایط کنونی توان مقابله با مجموعه این فشارهای تورمی را ندارند.

کاهش اعتماد مردم سوریه به رژیم جولانی

مضر الدبس، پژوهشگر امور سیاسی تصریح کرد: آغاز اعتراضات مردمی در واکنش به افزایش قیمت سوخت برای من غافلگیرکننده نبوده است. چنین اعتراضاتی دیر یا زود رخ می داد. اعتماد مردم سوریه به رژیم از همان روز نخست تضعیف شده و این موضوع بیش از هر چیزی به نحوه عملکرد سیاسی مرتبط است.

وی افزود: سوریه پیش از این نیز شاهد تصمیمات مشابهی درباره افزایش قیمت سوخت بوده است، اما در آن مقاطع اعتراضات خیابانی شکل نگرفت. اکنون مجموعه ای از نارضایتی ها و فشارهای انباشته شکل گرفته و پیام روشنی از سوی جامعه به رژیم حاکم ارسال شده است؛ پیامی مبنی بر اینکه اعتماد مردم در حال از بین رفتن است و تکیه بر مفهوم پیروزی به تنهایی دیگر نمی تواند افکار عمومی سوریه را قانع کند.

گسترش تجاوزات اسرائیل و اشغال مناطق جدید

از زمان براندازی نظام بشار اسد نه تنها حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه متوقف نشده بلکه هزاران هزار بار بیشتر شده و حتی مراکز وابسته به رژیم جولانی نیز هدف قرار گرفته شده است. نظامیان صهیونیست در سایه سکوت رژیم جولانی علاوه بر حملات روزانه خود علیه مناطق مختلف جنوب سوریه و بازرسی منازل شهروندان اقدام به ربودن مردم این کشور به بهانه های مختلف می کنند.

آنها با پیشروی در بخش های جنوبی سوریه هر روز ایست های بازرسی جدیدی در مناطق مختلف ایجاد کرده و به نوعی دامنه اشغالگری خود را گسترش می دهند.

از سوی دیگر حضور گستاخانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات صهیونیست در بلندی های جبل الشیخ نشان دهنده تحولی فراتر از تجاوزات نظامی در این منطقه است و ابعاد سیاسی گسترده تری درباره آینده جنوب سوریه و نوع رابطه ای که اسرائیل می خواهد بر دمشق تحمیل کند، دارد.

رژیم صهیونیستی به دنبال آن است تا نفوذ خود را در سوریه در دوران بعد از نظام بشار اسد گسترش داده و آن را تبدیل به یک واقعیت سیاسی و امنیتی کند تا عقب نشینی از آن در آینده دشوار باشد.

هنگامی که نتانیاهو اعلام می کند نظامیان صهیونیست مواضع خود را ترک نخواهند کرد، این موضوع از یک اظهارنظر نظامی فراتر می رود و تلاشی برای تثبیت یک مبنای اشغالگری جدید است. پیام مستقیم مقامات صهیونیست به جولانی از مکانی که نسبتا به دمشق نزدیک است نشان می دهد تل آویو قصد گسترش مناطق اشغالی را دارد.

رقابت بازیگران منطقه ای در سوریه

حضور نظامی نیروهای خارجی در سوریه بعد از براندازی نظام بشار اسد بیش از پیش برجسته شده است. ترکیه، رژیم صهیونیستی، روسیه و آمریکا. چنین مداخله ای را نمی توان چیزی جز تجزیه سوریه بر اساس واقعیت های میدانی دانست. سوریه تبدیل به کشوری شده است که طرف های دیگر برای تأمین منافع خود یا ارسال پیام به طرف مورد نظرشان، ثبات آن را برهم می زنند و نشان می دهند که می توانند از طریق این کشور در خاورمیانه تأثیرگذار باشند.

برای ترکیه بسیار مفید خواهد بود که یک محدوده جغرافیایی در سوریه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به دست آورد و نفوذ خود را در آنجا حفظ کند؛ اقدامی که نشانه ای از گسترش نقشی خواهد بود که آنکارا در آینده نزدیک خواهان ایفای آن است. رژیم صهیونیستی و ترکیه نیز رقابت تنگاتنگی در سوریه دارند. بنا به نظر تل آویو، ترکیه نباید از عرض های جغرافیایی مشخصی در شمال سوریه عبور کند یا به سمت جنوب و دمشق، به ویژه مناطق جنوبی آن حرکت کند. رژیم صهیونیستی هرگونه حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه و تلاش دمشق و آنکارا برای بازسازی و تجهیز ارتش را جزو خطوط قرمز خود می داند!

نگرانی ها در خصوص تجزیه سوریه جدی است، زیرا مساحت این کشور بزرگ است و هرکس به وضعیت کنونی آن نگاه کند به وضوح می بیند که جنگ نه تنها در زمینه تلفات انسانی و ویرانی بلکه در زمینه خسارت های سیاسی و تقسیم نفوذ نیز آثار خود را بر جای گذاشته است.

نکته قابل توجه آن که رژیم جولانی بعد از براندازی نظام بشار اسد نتوانست کنترل تمام مناطق سوریه را به دست بگیرد و در حال حاضر این کشور تحت کنترل چندین گروه و جریان قرار دارد و فاقد حاکمیت مرکزی است؛ مسئله ای که سوریه را به سمت تجزیه عملی پیش می برد. عناصر وابسته به رژیم جولانی، نیروهای کرد، نیروهای ترکیه و برخی عناصر دروزی در جنوب سوریه کنترل بخش هایی از کشور را به دست دارند.