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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۰۷

نفوذ نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه و ایجاد ایست بازرسی

نفوذ نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه و ایجاد ایست بازرسی

ارتش رژیم صهیونیستی با نفوذ به مناطق جنوبی سوریه، ضمن پیشروی به سمت تل احمر در حومه شمالی قنیطره، اقدام به ایجاد ایست بازرسی میان روستای النوریه و شهر خان ارنبه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک نیروی گشت متشکل از ۱۰ خودروی نظامی رژیم اسرائیل وارد خاک سوریه شد و به ایجاد یک ایست بازرسی بین روستای النوریه و شهر خان ارنبه در حومه شمالی قنیطره اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، صبح روز یکشنبه نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل همزمان با تحرکات نظامی و ایجاد ایستگاه‌های بازرسی در حومه دمشق، به سمت تل احمر در نزدیک روستای عین النوریه در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه پیشروی کردند.

تلویزیون الاخباریه سوریه نیز گزارش داد که نیروهای اسرائیلی که در تل احمر پیشروی کردند و مستقر شدند، شامل سه تانک، ۱۲ خودروی نظامی و بیش از ۱۰ نفربر زرهی بوده‌اند.

در این زمینه، مرکز موسوم به دیده‌ بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نفوذ نیروهای صهیونیست به قنیطره از پایگاه نظامی که به تازگی توسط نیروهای اشغالگر در روستای الحمیدیه تأسیس شده بود، آغاز شد و همزمان با پرواز یک پهپاد ارتش رژیم اسرائیل بر فراز منطقه و ایجاد یک ایستگاه بازرسی موقت در روستا، از طریق روستای اوفانیا به عین النوریه گسترش یافت.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل تپه حربون در غرب شهرک بیت جن در حومه دمشق را با چهار گلوله توپ هدف قرار دادند.

همچنین مرکز موسوم به دیده‌ بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که یک نیروی نظامی رژیم اسرائیل به منطقه اطراف ورودی جنوبی شهرک بیت جن در نزدیکی منطقه باب السد پیشروی و در آنجا با ایجاد یک ایستگاه بازرسی نظامی، به بازرسی دقیق کشاورزان و رهگذران اقدام کرد.

این تحولات در بحبوحه تشدید تنش‌ها و تحرکات نظامی نیروهای اشغالگر اسرائیل در جنوب سوریه در قنیطره و حومه دمشق، همزمان با حملات در حومه درعا رخ داده است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است. همچنین بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.


کد مطلب 6946375

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    نظرات

    • NP DE ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
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      مهم‌ترین نکته‌ای که نباید از قلم بیفتد، تبدیل حضور (موقت) به وضعیت دائمی است. نکته ضروری اگر حضور نظامی با عنوان (امنیتی و موقت) آغاز شود، اما بدون تاریخ خروج، نظارت مستقل و توافق روشن ادامه پیدا کند، ممکن است به واقعیت دائمی در میدان تبدیل شود. گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل از (ریشه‌دار و مستمرشدن) فعالیت نظامی اسرائیل در خاک سوریه، ایست‌های بازرسی، گشت‌زنی و زیرساخت نظامی خبر داده است.
    • NP DE ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      _اسرائیل باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. _سوریه باید امنیت مرز و جلوگیری از حمله از خاک خود را تضمین کند. _سازمان ملل باید میان این دو تعهد نظارت کند. _مردم محلی نباید قربانی اختلاف دولت‌ها و گروه‌های مسلح شوند.
    • NP DE ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      (ضروری است حضور نظامی اسرائیل در جنوب سوریه با عنوان اقدام موقت، به حضور دائمی تبدیل نشود. هر توافق امنیتی باید جدول زمانی روشن برای خروج نیروها، بازگشت به وضعیت پیش از دسامبر ۲۰۲۴، اجرای کامل توافق جدایی نیروها در سال ۱۹۷۴، نظارت مؤثر سازمان ملل و ممنوعیت ایجاد زیرساخت نظامی دائمی در خاک سوریه داشته باشد. امنیت مرزها مهم است، اما نمی‌تواند جایگزین حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه شود.
    • NP DE ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      هم‌زمان، دولت سوریه نیز باید مانع فعالیت گروه‌های مسلح علیه همسایگان شود. مردم قنیطره و درعا باید در تصمیم‌های مربوط به امنیت و آینده منطقه مشارکت داشته باشند و هرگونه بازداشت، انتقال اجباری و آسیب به غیرنظامیان باید مستقل بررسی و پیگیری حقوقی شود
    • NP US ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه ما کشورها بازیچه ی چند کشور که حق وتو دارند شدیم اما از راه قانونی موجود، گرفتن کامل حق وتو ممکن است اما بسیار دشوار است؛ زیرا همان پنج کشوری که باید حق ویژه‌شان حذف شود، در مرحله نهایی اصلاح منشور باید آن را تصویب کنند. بنابراین راه واقع‌بینانه فقط یک رأی ساده نیست: باید هم فشار جهانی برای مهار فوری وتو ایجاد شود و هم یک مسیر بلندمدت برای اصلاح یا بازسازی نظم بین‌المللی شکل بگیرد
    • NP US ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چرا حذف وتو این‌قدر دشوار است؟ حق وتو در ماده ۲۷ منشور سازمان ملل جا دارد و ساختار شورای امنیت را به پنج عضو دائم گره زده است. برای اصلاح رسمی منشور، ماده ۱۰۸ می‌گوید: دست‌کم دوسوم اعضای مجمع عمومی باید به اصلاح رأی دهند. دست‌کم دوسوم دولت‌های عضو باید آن را طبق روند قانونی داخلی خود تصویب کنند. و مهم‌تر از همه: هر پنج عضو دائم شورای امنیت نیز باید آن را تصویب کنند.
    • NP US ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      پس تناقض روشن است: برای حذف امتیازی که باعث فلج‌شدن سازمان می‌شود، رضایت صاحبان همان امتیاز لازم است. به همین دلیل، انتظار اینکه پنج قدرت داوطلبانه یک‌باره حق ویژه خود را کنار بگذارند، بدون فشار سیاسی، اخلاقی، حقوقی و افکار عمومی جهانی، واقع‌بینانه نیست. اما دشواربودن به معنای بی‌راه‌بودن نیست.

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