دریافت 10 MB کد مطلب 6948628 https://mehrnews.com/x3d54L ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۶ کد مطلب 6948628 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۶ رزمایش جانفدایان روز جمعه ساعت ۸ صبح آغاز میشود سخنگوی رزمایش سیصد و سیزده هزارنفری جان فدا گفت: تاکنون نزدیک به نیم میلیون نفر در این رزمایش ثبتنام کردهاند. کپی شد مطالب مرتبط اژهای از «۲۰۰ شب رزمایش خیابانی» ملت ایران تقدیر کرد رزمایش جانفدایان ایران نمایش وحدت ملی در پایتخت است «جانفدای ایران»؛ نماد اعلام آمادگی ملت برای حل مسائل کشور ۳۱۳ هزار اراده پولادین؛ پاسخ تهران به جنگ ترکیبی دشمن ۶۰ درصد داوطلبان «جانفدای ایران» زیر ۴۶ سال هستند سامانه جانفدای ایران بزرگترین حملات سایبری را دفع کرد برچسبها جانفدا رزمایش رزمایش نظامی
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