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کد مطلب 6948628
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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۶

رزمایش جان‌فدایان روز جمعه ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود

رزمایش جان‌فدایان روز جمعه ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود

سخنگوی رزمایش سیصد و سیزده هزارنفری جان فدا گفت: تاکنون نزدیک به نیم میلیون نفر در این رزمایش ثبت‌نام کرده‌اند.

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