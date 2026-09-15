۳۱۳ هزار اراده پولادین؛ پاسخ تهران به جنگ ترکیبی دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از باشگاه خبرنگاران منطقه سه بسیج تهران بزرگ، تهران پرس اسماعیل کوثری با اشاره به برگزاری بزرگ‌ترین رزمایش جان‌فدایان ایران در پایتخت گفت: این رزمایش روز جمعه ۲۷ شهریورماه در تهران و با همت سپاه تهران بزرگ برگزار خواهد شد که این امر، نمایش اقتدار نظامی و دفاعی کشورمان را به همراه دارد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این مانور بزرگ، آن را پیامی راهبردی برای بدخواهان نظام دانست و افزود: امنیت امروز کشور مرهون حضور هوشمندانه مردم در صحنه است.

کوثری اظهار داشت: رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان ایران فراتر از یک تمرین نظامی، نمادی از عزم راسخ ملت در دفاع از کیان جمهوری اسلامی است. در این رزمایش، شاهد هم‌افزایی بی‌نظیر نیروهای مردمی بسیج، سپاه پاسداران و فراجا هستیم تا جلوه‌ای باشکوه از اقتدار و آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی به نمایش درآید.

وی افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی سال‌هاست که با فضاسازی‌های رسانه‌ای و جنگ ترکیبی، تلاش می‌کنند تا میان ملت و مسئولان شکاف ایجاد کنند و امنیت پایتخت و سایر نقاط کشور را به چالش بکشند؛ اما این رزمایش با حضور گسترده و پرشور مردم، پاسخی کوبنده به تمام این توطئه‌هاست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیام روشن جان‌فدایان ایران به استکبار جهانی این است که صفوف مردم و نظام، مستحکم‌تر از همیشه است و تحت لوای پرچم جمهوری اسلامی، هیچ‌گونه دست‌درازی به خاک میهن را برنمی‌تابیم.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای ضریب امنیت در پایتخت تصریح کرد: امنیت پایتخت به‌عنوان قلب تپنده کشور، اولویت غیرقابل‌مذاکره ماست. برگزاری این رزمایش در پایان شهریورماه، پیامی راهبردی به آنانی است که در توهمات خود، سودای تعرض به مرزهای ما را دارند. آنان باید بدانند که با تکیه بر نیروهای مخلص بسیجی و اقتدار نیروهای مسلح، کشور در بالاترین سطح از آمادگی دفاعی قرار دارد.

کوثری خاطرنشان کرد: برگزاری این رزمایش یعنی اینکه ما در دفاع از امنیت و اقتدار خود با هیچ‌کس تعارف نداریم. انسجام کنونی میان مردم، سپاه، بسیج و فراجا، سدی نفوذناپذیر در برابر هرگونه ماجراجویی دشمن است و این رزمایش، تنها بخشی از توانمندی‌های نهفته‌ای است که در صورت هرگونه حماقت دشمن، به کار گرفته خواهد شد.