به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از باشگاه خبرنگاران منطقه سه بسیج تهران بزرگ، تهران پرس، رحیم نادعلی، از برگزاری رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار نفری «جانفدایان ایران» در پایان شهریورماه با هدف ارتقای ضریب امنیت و نمایش اقتدار پایتخت خبر داد.
وی اظهار داشت: این رزمایش بزرگ با حضور یکپارچه نیروهای مردمی بسیج، سپاه پاسداران و فراجا برگزار میشود تا جلوهای از همدلی، همافزایی و انسجام ملی در برابر هرگونه تهدید احتمالی دشمن به نمایش درآید.
معاون فرهنگی سپاه تهران بزرگ، دفاع از امنیت را پیام اصلی «جانفدایان ایران» دانست و افزود: این رزمایش پاسخی قاطع به تحرکات استکبار جهانی است؛ دشمن تلاش دارد با فضاسازی رسانهای، صفوف مردم و مسئولان را از یکدیگر جدا کند، اما این رزمایش پیامی روشن به دشمنان مخابره میکند که مردم با اقتدار کامل در صحنه حضور دارند و تحت لوای پرچم جمهوری اسلامی، اجازه هیچگونه دستدرازی به خاک میهن را نخواهند داد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به شرایط حساس کشور و توطئههای مستمر دشمنان گفت: دشمن با محاسبات غلط گمان میکرد میتواند انسجام ملی را دچار خلل کند؛ اما وحدت و اقتدار مضاعف نظام اسلامی، ترس را بر اندام دشمن انداخته است. حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف، نشاندهنده پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب است.
نادعلی به تداوم حضور ۲۰۰ شبانه مردم در میادین شهر با پرچمهای «یا لثارات الحسین» اشاره کرد و گفت: این ایستادگی مستمر، عامل بازدارنده اصلی در برابر توطئههای دشمن است. مردم با این حضور نشان دادند که در هر شرایطی، پای کار نظام ایستادهاند.
معاون فرهنگی سپاه تهران بزرگ در پایان با اشاره به وعده پیروزی جبهه حق و تأکید بر هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: این رزمایش، تمرین آمادگی برای آیندهای روشن است و دشمنان بدانند که با این روشهای نخنما، راه به جایی نخواهند برد. مسیر تحقق پیروزی هموار است و مردم ایران تا رسیدن به این قله، با استواری به مسیر خود ادامه خواهند داد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا دشمنان در فضای رسانهای خود، حضور مردم در میادین را بیاثر جلوه میدهند، افزود: معاندان و جبهه استکبار از ترس این حضور مردمی، چنین فضاسازی رسانهای را انجام میدهند و آن را بیاثر میخوانند؛ اما در واقعیت و در کف میدان، حضور مردم بازدارنده است.
نادعلی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در میادین تصریح کرد: امروز این تجمعات و حضورهای شبانه را که در جایجای تهران و در جایجای کشور شاهد هستیم، وقتی حجم این حضور مردمی را میبینیم، درمییابیم که در برابر این هجمه عظیم دشمن — هم در فضای مجازی و هم در فضای واقعی — پیروز هستیم.
وی با بیان اینکه دشمن دائماً در حال برنامهریزی برای ایجاد اغتشاش است، خاطرنشان کرد: حضور مردم میتواند کمک کند تا نخست، مقتدر بمانیم؛ دوم، انسجام خود را در کل کشور حفظ کنیم؛ و در نهایت، با حضور مردمی میتوانیم یکصدا و قدرتمند در مقابل دشمن بایستیم.
معاون فرهنگی سپاه محمد رسولالله (ص) ادامه داد: دشمن هر بار تهدید جدی کرده و هر بار تعرض کرده، مردم ما محکمتر حضور پیدا کردهاند و محکمتر ایستادهاند؛ و دشمن به موفقیت نخواهد رسید. آنگونه که رهبر معظم انقلاب وعده دادند، یقین داریم که وعده ایشان، وعده الهی و وعده حق است.
نظر شما