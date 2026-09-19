دریافت 3 MB کد مطلب 6951128 https://mehrnews.com/x3d66M ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۵ کد مطلب 6951128 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۵ پیشبینی جوی آرام در بیشتر مناطق کشور و بارشهای شدید در سواحل شمالی سازمان هواشناسی اعلامکرد: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام انتظار می رود. کپی شد مطالب مرتبط پیش بینی باران و رعد و برق در هرمزگان طی روز ۲۸ شهریور النینو در کمین فارس؛ زنگ خطر بارشهای سنگین و ضرورت آمادگی وضعیت جوی هوای ۳ روز آینده؛ تداوم بارشها در استانهای ساحلی دریای خزر آغاز ناپایداری جوی در گلستان از امشب برچسبها پیش بینی وضعیت هوا پیش بینی وضعیت هوای امروز بارش باران
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