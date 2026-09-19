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کد مطلب 6951128
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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۵

پیش‌بینی جوی آرام در بیشتر مناطق کشور و بارش‌های شدید در سواحل شمالی

پیش‌بینی جوی آرام در بیشتر مناطق کشور و بارش‌های شدید در سواحل شمالی

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام انتظار می رود.

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