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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۲

وضعیت جوی هوای ۳ روز آینده؛ تداوم بارش‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر

وضعیت جوی هوای ۳ روز آینده؛ تداوم بارش‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی از تداوم بارش‌های پراکنده در استان‌های ساحلی دریای خزر طی سه روز آینده خبر داد و گفت: بارش باران در این مناطق ادامه دارد و آسمان ابری نیز خواهد بود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور اظهار کرد: در سه روز آینده در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز (شنبه، ۲۸ شهریور) در آذربایجان شرقی و زنجان رگبار پراکنده و در سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش باران رخ می‌دهد.

ضیائیان بیان کرد: روز یکشنبه (۲۹ شهریور) نیز در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: امروز در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۸ شهریور) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات افزایش ابر و افزایش باد با احتمال وزش باد شدید رخ خواهد داد.

ضیائیان یادآور شد: حداقل دمای تهران امروز ۲۳ درجه و حداکثر دما ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان تهران طی روزهای آینده ادامه داد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در نیمه شرقی و غربی استان تهران، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که در پاره‌ای نقاط با احتمال گردوخاک همراه خواهد بود.

کد مطلب 6951068
زهره آقاجانی

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