پیش بینی باران و رعد و برق در هرمزگان طی روز ۲۸ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات صبح در سواحل و جزایر با مه صبحگاهی و کاهش دید افقی و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد با رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست که توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام و با احتیاط شناورهای سبک برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.

حمزه نژاد افزود: از روز یکشنبه تا سه شنبه، افزایش بادهای جنوب شرقی سبب متلاطم شدن مناطق دریایی استان خمی شود و تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی نیز پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن افزایش رطوبت هوا، کاهش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.