دریافت 80 MB کد مطلب 6954586 https://mehrnews.com/x3d7ym ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۶ کد مطلب 6954586 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۶ افزایش نسبی دما در کشور طی سه روز آینده به گزارش سازمان هواشناسی آسمان اغلب مناطق کشور آفتابی خواهد بود که این موضوع به افزایش دمای هوا منجر خواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط پیشبینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان؛تداوم ناپایداری جوی و دریایی هرمزگان مراوهتپه خنکترین نقطه گلستان شد؛ اینچهبرون در صدر گرما ساختوسازهای بالادست «خرمرود» میتواند مشکلساز شود پایداری هوای گلستان تا پنجشنبه؛ وزش باد شدید در راه است برچسبها سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت هوا پیش بینی وضعیت هوای امروز
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