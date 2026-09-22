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کد مطلب 6954586
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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۶

افزایش نسبی دما در کشور طی سه روز آینده

افزایش نسبی دما در کشور طی سه روز آینده

به گزارش سازمان هواشناسی آسمان اغلب مناطق کشور آفتابی خواهد بود که این موضوع به افزایش دمای هوا منجر خواهد شد.

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