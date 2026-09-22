پایداری هوای گلستان تا پنجشنبه؛ وزش باد شدید در راه است

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از عبور امواج کمدامنه و فعالیتهای جوی امروز، از امروز تا پنجشنبه شرایط جوی استان پایدار خواهد بود و دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.
وی افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از روزهای نسبتاً گرم استان پیشبینی میشوند و افزایش دما در این مدت محسوس خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از عصر و شب پنجشنبه سرعت وزش باد افزایش مییابد و وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید همراه با احتمال وقوع پدیده گردوخاک در استان مورد انتظار است.
معقولی اظهار کرد: از روز جمعه دمای هوا دوباره به محدوده ۳۰ تا ۳۳ درجه سلسیوس بازمیگردد.
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