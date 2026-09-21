به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید موسوی شامگاه دوشنبه در جلسه مدیریت بحران لرستان، با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادگی در برابر بارشهای پیشرو، اظهار کرد: شهرداری با توجه به وظایف ذاتی و اجرایی خود، از مدتها قبل اقدامات لازم برای مدیریت روانآبها و آبهای سطحی در سطح شهر را آغاز کرده است.
لایروبی جداول و آمادهباش پمپهای زیرگذر
وی افزود: لایروبی جداول و انهار سطح شهر از بیش از یک ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این اقدامات انجام شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری خرمآباد همچنین از آمادهسازی پمپهای زیرگذرهای سطح شهر خبر داد و گفت: این پمپها فعال شده و برای زمان بارندگی آماده هستند.
موسوی با اشاره به لایروبی کانالهای سطحی در محدوده شهر و حریم آن، بیان کرد: اقدامات لازم در این بخش نیز انجام شده و شهرداری آمادگی دارد در صورت وقوع بارندگی، برای جلوگیری از بروز مشکل در نقاط مختلف شهر وارد عمل شود.
ساختوسازهای بالادست «خرمرود» میتواند مشکلساز شود
معاون خدمات شهری شهرداری خرمآباد با اشاره به وضعیت رودخانه خرمرود گفت: در بخش رودخانه اقدامات خوبی انجام شده است، اما در بالادست شهر و محدوده بعد از پل جهادگران، ساختوسازهایی وجود دارد که در صورت تداوم وضعیت فعلی میتواند در زمان بارندگی مشکلساز شود.
وی ادامه داد: اگرچه این محدوده خارج از حوزه شهری است، اما شهرداری آمادگی دارد در حد توان برای رفع مشکلات موجود همکاری کند تا در زمان بارش، آب مسیر خود را بهدرستی طی کند.
نگرانی از وضعیت مسیر گلدشت به پگاه رزمآوران
موسوی یکی از نقاط مورد نگرانی را مسیر آبهای سطحی از سهراهی گلدشت به سمت پگاه رزمآوران عنوان کرد و گفت: سال گذشته در این محدوده با مشکلات زیادی مواجه بودیم و با توجه به ساختوسازهای جدید در محدوده پگاه رزمآوران، احتمال بروز مشکل در زمان بارندگی وجود دارد.
وی افزود: بخشی از اقدامات مربوط به شهرداری است که طی یکی دو روز آینده انجام خواهیم داد، اما بخشی از مسیر وارد انهار کشاورزی میشود و نیاز است دستگاههای متولی در این بخش نیز همکاری کنند.
ضرورت استفاده از بیل زنجیری برای مدیریت روانآبها
معاون خدمات شهری شهرداری خرمآباد با بیان اینکه استفاده از یک دستگاه بیل زنجیری در این محدوده میتواند بخش مهمی از مشکل را برطرف کند، تصریح کرد: حجم آب ورودی از گلدشت و مناطق بالادست، از جمله پشته حسینآباد و قاضی، در نهایت به محدوده انتهای شهرک حکمت هدایت میشود و باید این موضوع جدی گرفته شود.
موسوی تأکید کرد: انتظار داریم این موضوع با جدیت پیگیری شود، چراکه بخشی از این مسیر آسفالت نیست و در زمان بارندگی، دسترسی و ورود تجهیزات برای انجام عملیات بسیار دشوار خواهد بود.
هماهنگی مناطق سهگانه شهرداری برای بارندگی
وی همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی با مناطق سهگانه شهرداری و سازمانهای مرتبط با مدیریت شرایط بارندگی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت پسماند و سازمان آتشنشانی در زمان بارشها از مجموعههایی هستند که بیشترین درگیری عملیاتی را دارند و هماهنگیهای لازم برای آمادگی آنها انجام شده است.
احتمال بروز مشکل در نقاطی از شهر با شدت بارشهای پیشبینیشده
معاون خدمات شهری شهرداری خرمآباد با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی درباره سامانه بارشی پیشرو اظهار کرد: با توجه به شدت بارشی که پیشبینی شده، در صورت تحقق این شرایط، احتمال بروز مشکلاتی در برخی نقاط شهر وجود دارد و باید آمادگی لازم را داشته باشیم.
موسوی پیشنهاد کرد در صورت نیاز، مصوبهای برای تقویت تجهیزات مدیریت بحران در نظر گرفته شود و دستگاههای اجرایی که تجهیزات مورد نیاز، بهویژه پمپهای دیزلی، در اختیار دارند، آنها را در اختیار مدیریت بحران قرار دهند تا در صورت بروز مشکل، دستگاهها بتوانند با هماهنگی و همافزایی وارد عمل شوند.
ادامه عملیات پل قاضی به بعد از بارندگی موکول شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات عمرانی پل قاضی گفت: قالبهای بخش غربی پل در حال باز شدن است، اما قرار بود اقدامات دیگری نیز در این بخش انجام شود که با دستور شهردار، ادامه این عملیات تا پس از بارندگی متوقف شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری خرمآباد خاطرنشان کرد: در صورتی که در جریان بارندگی مشکلی ایجاد نشود، ادامه عملیات پل قاضی در شرایط مساعد جوی انجام خواهد شد.
آمادگی شهرداری برای اقدامات مربوط به پل و محور افلاک
موسوی همچنین درباره اقدامات مربوط به پل و محور افلاک اعلام کرد: در خصوص این موضوع نیز در صورت ابلاغ و دستور مدیریت، شهرداری آمادگی دارد اقدامات لازم را در چارچوب وظایف خود انجام دهد.
نظر شما