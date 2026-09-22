به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان هرمزگان اعلام کرد: بر اساس پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان برای امروز سهشنبه سی و یکم شهریور ماه ۱۴۰۵، امروز کماکان ناپایداری جوی و دریایی در استان پیشبینی میشود.
آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و طی ساعات صبح تا ظهر در مناطق دریایی استان، بادهای جنوب شرقی افزایش مییابد. همچنین طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات، بهویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
در پارهای نقاط که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود. بنابراین توصیه میشود شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری کنند.
بر پایه این گزارش، ساعات صبح تا ظهر مناطق دریایی استان بهویژه تنگه هرمز متلاطم خواهد بود و توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، بهخصوص شناورهای سبک، صیادی و تفریحی صورت پذیرد.
از روز چهارشنبه تا جمعه نیز در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش بادهای جنوب غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و همچنان تداوم ناپایداری جوی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
به لحاظ دمایی، امروز نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و از فردا تا پایان هفته، افزایش دمای بیشینه در استان پیشبینی میشود.
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