به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی گلستان، دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های استان گرگان با کمینه ۲۳ و بیشینه ۲۴ درجه، پارک ملی گلستان (تنگراه) با ۲۰ و ۲۷ درجه، کارکنده با ۲۲ و ۲۵ درجه، مراوه‌تپه با ۲۲ و ۲۹ درجه، کلاله با ۲۳ و ۲۸ درجه و گنبدکاووس با ۲۴ و ۲۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

همچنین هاشم‌آباد دمای ۲۱ تا ۲۴ درجه، بندرترکمن ۲۳ تا ۲۵ درجه، اینچه‌برون ۲۵ تا ۲۹ درجه، علی‌آبادکتول ۲۳ تا ۲۵ درجه، بندرگز ۲۲ تا ۲۵ درجه و انبارالوم ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد را تجربه کردند.

دمای هوا در ایستگاه‌های آق‌قلا و مینودشت نیز به‌ترتیب بیشینه ۲۴ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

بر این اساس، مراوه‌تپه با کمینه ۲۲ درجه خنک‌ترین شهرستان و اینچه‌برون با بیشینه ۲۹ درجه گرم‌ترین شهرستان گلستان در گزارش دمایی دوشنبه بوده‌اند.