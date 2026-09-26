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کد مطلب 6959410
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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

اثرات انسداد تنگه هرمز؛ این بار در سرزمین‌های اشغالی

اثرات انسداد تنگه هرمز؛ این بار در سرزمین‌های اشغالی

کانال ۱۲ اسرائیل از افزایش دوباره قیمت بنزین در کمتر از دو ماه خبر داد و آن را به رشد قیمت جهانی نفت نسبت داد.

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