اثرات انسداد تنگه هرمز؛ این بار در سرزمین‌های اشغالی

کانال ۱۲ اسرائیل از افزایش دوباره قیمت بنزین در کمتر از دو ماه خبر داد و آن را به رشد قیمت جهانی نفت نسبت داد.