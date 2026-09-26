دریافت 4 MB کد مطلب 6959410 https://mehrnews.com/x3d9yN ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰ کد مطلب 6959410 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰ اثرات انسداد تنگه هرمز؛ این بار در سرزمینهای اشغالی کانال ۱۲ اسرائیل از افزایش دوباره قیمت بنزین در کمتر از دو ماه خبر داد و آن را به رشد قیمت جهانی نفت نسبت داد. کپی شد مطالب مرتبط همه علیه نسلکـش کدام کشورها در شهرک سازی صهیونیستی دست دارند؟ امام جمعه ارداق: پیوند علم و ایمان زمینهساز پیشرفت و عزت کشور است حماس: آماده اجرای «نقشه راه» در غزه هستیم؛ تلآویو عامل کارشکنی است برچسبها اسرائیل سرزمین های اشغالی بنزین قیمت بنزین
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