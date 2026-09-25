به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود قنبری در خطبههای نماز جمعه این هفته ارداق با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: انسان بیتقوا دچار بیماری روحی است و درمان این بیماری با مراجعه به آموزههای اهل بیت(ع) و انبیا(ع) و قرار دادن سخنان آنان در سرلوحه زندگی امکانپذیر است.
امام جمعه ارداق با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس گفت: این پیام نقشه راهی بود که در آن دانشآموزان به عنوان شهروند مسئول و سرباز باتمدن معرفی شدهاند و باید مسئولیت خود را در قبال کشور و هویت ملی احساس کنند.
وی افزود: در این پیام، پیوند علم و ایمان مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه آنچه موجب پیشرفت و عروج انسان میشود، علم و ایمان در کنار یکدیگر است.
قنبری بر ضرورت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مدارس تأکید کرد و گفت: معرفی فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان از مصادیق جهاد تبیین است و برای آگاهسازی دانشآموزان در برابر هجمههای فضای مجازی باید جهاد تبیین در مدارس تقویت شود.
وی ادامه داد: موشکهای ما مصداق علم و فناوری هستند و ایران به دلیل پیشرفتهای علمی توانسته است دست برتر را در بسیاری از عرصهها داشته باشد.
مدرسه باید خانه دوم دانشآموزان باشد
امام جمعه ارداق با تأکید بر ضرورت ایجاد امید در میان معلمان و دانشآموزان گفت: امید به آینده و انتظار فرج باید در فضای مدارس موج بزند و دانشآموزان از حضور در مدرسه احساس نشاط و خوشحالی داشته باشند.
وی افزود: دانشآموزان باید مدرسه را خانه دوم خود بدانند و محیط مدرسه برای آنان زمینه رشد علمی، اخلاقی و هویتی را فراهم کند.
سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل غرور و انسجام ملی را تقویت کرد
قنبری با اشاره به سخنان رئیسجمهور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: از رئیسجمهور محترم به دلیل سخنان شجاعانهاش تشکر میکنیم؛ استفاده از تصاویر رهبر شهید و شهدای دانشآموز میناب، پیامی از پیروزی و وحدت ملت ایران را به جهانیان نشان داد.
وی افزود: سخنان رئیسجمهور تزریق دوباره غرور و انسجام ملی به ملت بود و موضوع حقوق بشر، بیتوجهی به مظلومیت مردم فلسطین و دوگانگی رفتارهای جهانی را به چالش کشید.
امام جمعه ارداق ادامه داد: رئیسجمهور همچنین درباره وجود بمب اتمی در سرزمینهای اشغالی و حضور بازرسان در ایران سخن گفت و پیام همکاری مشترک با کشورهای همسایه را مطرح کرد.
وی با اشاره به این بخش از سخنان رئیسجمهور که «یا امنیت را با هم میسازیم و یا ناامنی و جنگ را با هم تحمل میکنیم»، آن را پیام مهمی در روابط منطقهای دانست.
قنبری با تأکید بر ضرورت توجه به ادبیات مسئولان در مصاحبهها گفت: باید مراقب باشیم که در مصاحبهها پالس ضعف مخابره نشود.
امام جمعه ارداق با اشاره به چهارم مهر، روز سرباز، این مناسبت را گرامی داشت و به سربازان تبریک گفت.
وی همچنین با اشاره به ششم مهرماه، سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، از وی به عنوان «مجاهد کبیر» یاد کرد و گفت: به فرموده رهبر شهید، سخنان سیدحسن نصرالله لرزه بر اندام دشمن میانداخت و خون او از خود او اثرگذارتر است.
قنبری با اشاره به حضور مسئولان جهاد کشاورزی در نماز جمعه ارداق اظهار کرد: از حضور عزیزان جهاد کشاورزی قدردانی میکنیم و انتظار داریم برای رفع مشکلات کشاورزان برنامهریزی بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: کشاورزان با وجود کمآبی و گرانیها تلاش میکنند محصول خود را به ثمر برسانند، اما در شرایط فعلی در حال ضرر هستند و باید برای حل مشکلات آنان چارهاندیشی شود.
امام جمعه ارداق همچنین بر ضرورت حذف واسطهها و توجه بیشتر به منافع کشاورزان تأکید کرد.
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