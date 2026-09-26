به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران نوشت: همزمان با آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، شمار زیادی از هیأتهای نمایندگی کشورهای مختلف صحن سازمان ملل را به نشانه اعتراض به مجموعه اقدامات اسرائیل از جمله کشتار مردم غزه، ادامه اشغال فلسطین و ادامه شهرک نشینی اسرائیل در مناطق فلسطینی، ترک کردند. هنگام خروج نمایندگان، صدای اعتراض و هوکردن در سالن شنیده شد. نتانیاهو با توهین به نمایندگان خارجشده آنها را «بزدلان اخلاقی» خطاب کرد و گفت: «اگر افراد دیگری نیز در سالن هستند که چنین احساسی دارند، میتوانند سالن را ترک کنند.»
نتانیاهو در ادامه به منتقدان اسرائیل، از جمله ایران، قطر، ترکیه، فرانسه، بریتانیا و شهردار نیویورک، حمله لفظی کرد. نخستوزیر رژیم اسرائیل بخش مهمی از سخنرانی خود را به دفاع از حملات اسرائیل علیه ایران اختصاص داد. او مدعی شد تصمیم برای حمله به تأسیسات هستهای ایران، با وجود دشواریهای آن، برای او یکی از آسانترین تصمیمهایی بوده که در دوران نخستوزیریاش گرفته است.
او قطر را به دلیل میزبانی از رهبران حماس مورد حمله قرار داد و گفت: «همان کشوری که رهبران حماس را میزبانی میکند، همزمان در حال انتشار روایتهایی علیه اسرائیل است.» نتانیاهو قطر را در کنار ترکیه به عنوان بخشی از «جبهه هشتم» جنگ اسرائیل معرفی کرد. او در رابطه با ترکیه لحن شخصیتری داشت و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه را «دیکتاتور» خواند و چند اتهام مشخص علیه او مطرح کرد.
نتانیاهو همچنین با حمله به انگلیس و فرانسه، سابقه استعمارگری آنها را یادآوری کرد. انگلیس و فرانسه پیش از این با به رسمیت شناختن کشور و دولت مستقل فلسطین، خشم اسرائیل را ایجاد کرده بودند. یکی از تصاویر غیرمعمول سخنرانی نخستوزیر اسرائیل، زمانی بود که نتانیاهو یک دستگاه پیجر را در دست گرفت. او با اشاره به حمله سپتامبر 2024 به پیجرهای مورد استفاده اعضای حزبالله لبنان، این عملیات را یادآوری کرد.
تظاهرات هزاران نفر در نیویورک علیه نتانیاهو
هزاران نفر در نیویورک در اعتراض به حضور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تظاهرات کردند. معترضان خواستار پایان دادن به «جنگ نسلکشی» اسرائیل در غزه و پایان دادن به سیاستهای اشغال و آوارگی اجباری فلسطینیان شدند. به گزارش الاخبار؛ معترضان در مقابل کتابخانه عمومی نیویورک در خیابان چهل و دوم تجمع کردند و پرچمهای فلسطین را تکان دادند و پلاکاردهایی در دست داشتند که سیاستهای اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی را محکوم میکرد و برخی دیگر نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» توصیف میکردند، در حالی که اداره پلیس نیویورک در اطراف محل تجمع مستقر شده بود.
شرکتکنندگان شعار «فلسطین آزاد» سر دادند و پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «ما جنایتکاران جنگی را در نیویورک نمیخواهیم»، «اسرائیل فلسطینیها را با گرسنگی میکشد»، «ما شاهد نسلکشی هستیم» و «جهان باید اسرائیل را تحریم کند.» معترضان در خیابانهای شهر راهپیمایی کردند و شعارهایی مبنی بر آزادی فلسطین سر دادند، اما پلیس موانع آهنی را در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد نصب کرد تا از رسیدن آنها به نزدیکی ساختمان جلوگیری کند.این راهپیمایی با درگیریهای جزئی بین گروههایی که پرچمهای دشمن اسرائیل را حمل میکردند و تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین مواجه شد، تا اینکه پلیس نیویورک برای جدا کردن دو طرف مداخله کرد و تظاهرکنندگان به اعتراض خود در مکانی که پلیس در نزدیکی مقر سازمان ملل تعیین کرده بود، ادامه دادند.
واکنش منتقدان به نتانیاهو
سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با واکنشهای تند شماری از فعالان حقوق بشری، کارشناسان و منتقدان اسرائیل روبهرو شد؛ آنها با انتقاد از اظهارات نتانیاهو، خواستار پاسخگویی و محاکمه او شدند.کریگ مخیبر، مدیر سابق دفتر نیویورک کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به سخنرانی نتانیاهو گفت:«رئیس رژیم آپارتاید اسرائیل که به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده و تحت تعقیب است، امروز اجازه یافت بدون بازداشت وارد آمریکا شود و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. او وقتی پشت تریبون قرار گرفت، بار دیگر با خروج گسترده هیأتهای نمایندگی اصولگرا از کشورهای مختلف جهان روبهرو شد.
طبق معمول، این رژیم تعداد زیادی از حامیان صهیونیسم را به سالن آورد تا صندلیهای خالی جایگاه تماشاگران و سالن را پر کنند، کف بزنند، تشویق کنند و با سردادن شعارهای فاشیستی از این رژیم و رهبر جنجالی آن حمایت کنند. مخیبر در ادامه گفت: «نتانیاهو به هیأتهای نمایندگی توهین کرد، آشکارا جنایات متعدد این رژیم را مورد تمجید قرار داد، به حملات تروریستی پیجری این رژیم در لبنان افتخار کرد، تبلیغات رد شده و بیاعتبار رژیم درباره نسلکشی را تکرار کرد، از اشغال غیرقانونی فلسطین و سوریه دفاع کرد، بیوقفه دروغ گفت، شهرکنشینان صهیونیستِ خشونتطلب، نژادپرست و غیرقانونی را مردمی صلحطلب و شریف خواند، مدافعان حقوق بشر را یهودستیز نامید و حتی با گستاخی به شهروندان و مقامهای آمریکایی که علیه جنایات این رژیم سخن گفتهاند حمله کرد.»
مدیر سابق دفتر نیویورک کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به رفتار خشونتآمیز نتانیاهو گفت: «او نمیتواند برای همیشه پشت دامن ترامپ پنهان شود. او و همدستانش باید دستگیر شوند و برای اجرای عدالت در برابر قانون قرار گیرند و سازمان ملل هم باید سرانجام برای منزوی کردن این رژیم و وادار کردن آن به پاسخگویی، اقدام کند.» تریتا پارسی، معاون اندیشکده آمریکایی کوئینسی، نیز گفت: «به نظر میرسد امسال، با آغاز سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، حتی تعداد بیشتری از هیأتهای نمایندگی سالن را ترک کردهاند.
۷۷ هیأت نمایندگی سالن را ترک کردند؛ یعنی حدود ۴۰ درصد از کل کشورهای عضو سازمان ملل! این کشورها در مجموع حدود ۳۰ درصد از جمعیت جهان را نمایندگی میکنند. نتانیاهو آنها را ترسوهای اخلاقی خطاب کرد. با این حال، حرفهای او اهمیت چندانی ندارد؛ بویژه با توجه به اینکه نتانیاهو فردی است که از سوی دیوان کیفری بینالمللی تحت تعقیب است و در انتظار محاکمه به سر میبرد.»
ایتزاک دویچ، عضو جنبش یهودیان ارتدکس ضد اسرائیلی و ضد صهیونیستی «ناتوری کارتا»، نیز به خبرگزاری آناتولی گفت که صحبت نتانیاهو از طرف یهودیان «اشتباه» است. دویچ افزود: «نتانیاهو باید دستگیر شود و ما از شهردار نیویورک (زهران ممدانی) به خاطر هر گام شجاعانهای که برای دستگیری این جنایتکار جنگی برداشته است، تشکر میکنیم.» او استدلال کرد که نتانیاهو باید به جای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، به زندان منتقل میشد. از سوی دیگر، دنیس گالوپ، استاد دانشگاه، توضیح داد که سازمانهای حقوق بشری وقوع نسلکشی در غزه و پاکسازی قومی در کرانه باختری اشغالی را پذیرفتهاند و افزود که دولت آمریکا و سایر کشورهای حامی اسرائیل در این جنایات همدست هستند.
برت اریکسون، کارشناس آمریکایی جرایم مالی و ژئوپلتیک، هم در رابطه با سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل گفت: «واقعاً شگفت انگیز است که چنین فرصت مهم و تعیینکنندهای برای نتانیاهو، به جای آنکه به فرصتی برای تغییر رویکرد تبدیل شود، صرف تبلیغاتی شد که صادقانه بگوییم دیگر ظاهراً کسی در آن سالن آنها را باور نمیکند. نتانیاهو و رژیم اسرائیل همچنان بر گسترش مرزهای خود، پیشبرد مسیر جنگ و تکرار همان اتهامهای یهودستیزی علیه منتقدان پافشاری میکنند.
اتهامهایی که در عمل نتیجهای معکوس دارند.» او در ادامه افزود: «اسرائیل باید ببیند که جهان از ادامه این اقدامات بشدت هراسان و نگران است؛ نه فقط به دلیل فاجعهای که در کنار ترامپ در جنگ با ایران رقم زده، بلکه به خاطر عملکردش در سراسر منطقه.» مصطفی برغوثی، کارشناس برجسته جهان عرب، نیز در رابطه با انزوای اسرائیل گفت: «نتانیاهو در سازمان ملل با لحنی هیستریک به همه و هر کشوری حمله میکند. او بزرگترین دروغگوی جهان است و اسرائیل در دوران رهبری او هرگز تا این اندازه منزوی نبوده است.»
حمله شدید صهیونیستها به نتانیاهو
روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت روز جمعه بهشدت از نتانیاهو، به دلیل سخنرانیاش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتقاد کرد و او را «متکبر، پرخاشگر و فاقد بینش» توصیف کرد. این روزنامه نوشت نتانیاهو سخنرانی خود را «در یک سالن خالی، در فضایی از انزوا» ایراد کرد. ایتامار آیچنر، تحلیلگر سیاسی این روزنامه، این سخنرانی را «خیلی دیر و خیلی منزوی» توصیف کرد. آیچنر اظهار کرد که این سخنرانی نظامیگرایانه و بسیار پرخاشگرانه بود و یادآور سخنرانی «خون، عرق و اشک» بود.
این سخنرانی شامل محکومیتها از هر جهت و انتقاد شدید از رهبران غربی، ایران، قطر، حزبالله، حماس و رئیسجمهوری ترکیه، اردوغان، بود. با این حال، این سخنرانی فاقد هرگونه اشارهای به صلح یا گسترش توافق بود و حتی کورسوی امیدی هم ارائه نداد. فقط «پیروزی»، «آنها میخواهند ما را نابود کنند» و «ما چارهای نداریم». سخنرانی بلند و بدون چشمانداز. نتانیاهو در یک سالن خالی و در مقابل جهانی صحبت کرد که دیگر حاضر به گوش دادن نبود.
آویگدور لیبرمن، رهبر حزب مخالف اسرائیل، نیز روز جمعه در حساب کاربری پلتفرم ایکس خود نوشت:«جایگاه اسرائیل در جهان به «پایینترین حد» خود رسیده است» و نسبت به «فروپاشی اقتصادی واقعی» در نتیجه تحریمهای اروپایی و تأثیر آنها بر تجارت هشدار داد. او افزود: «سالهاست که اسرائیل از حق وتوی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار بوده است و من معتقدم تا زمانی که ترامپ رئیسجمهوری باشد، این حق برای ما محفوظ خواهد ماند، اما با روی کار آمدن رئیسجمهوری بعدی، چه جمهوریخواه باشد چه دموکرات، واقعیت ممکن است تغییر کند.»
لیبرمن به روابط اسرائیل با بریتانیا پرداخت و گفت که اسرائیل یک سال است که در لندن سفیر ندارد و این را به «اختلافات در دفتر نتانیاهو» نسبت داد. او نسبت به پیامدهای اقتصادی تحریمهای اروپایی هشدار داد و گفت که «تحریمهای اعمالشده توسط اتحادیه اروپا علیه اسرائیل بر تجارت بین اسرائیل و اتحادیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت و منجر به فروپاشی اقتصادی واقعی خواهد شد.»
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