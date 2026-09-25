کدام کشورها در شهرک سازی صهیونیستی دست دارند؟ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش بهروزرسانی شدهای را در مورد پایگاه داده شرکتهایی که در فعالیتهای مربوط به احداث شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین نقش دارند، منتشر کرد.
این فهرست شامل ۲۱۴ شرکت از ۱۱ کشور است که شامل سرزمینهای اشغالی، آمریکا، فرانسه، انگلیس ، آلمان، مکزیک، هلند، اسپانیا، لوکزامبورگ، چین و آفریقای جنوبی می شود.
فعالیتهای این شرکتها شامل چندین بخش از جمله کشاورزی، حملونقل، انبارداری، مدیریت پسماند، انرژی، مواد غذایی و هتلداری است.
بر اساس این گزارش، ۲۰۰ شرکت از مجموع ۲۱۴ شرکت در تأثیرات منفی بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین نقش دارند.
این گزارش که در چارچوب فعالیتهای شورای حقوق بشر منتشر شده است، از کشورهایی که شرکتهای فعال در اراضی اشغالی فلسطین دارند، خواست تا به قوانین بینالمللی و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری که در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ صادر شده، احترام بگذارند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در این رابطه گفت که این گزارش « آخرین تذکر به شرکتها درباره مسئولیتهایشان در قبال حقوق بشر» است. وی بر ضرورت انجام اقدامات لازم توسط این شرکتها برای اطمینان از عدم دست داشتن در نقض یا سوءاستفادههای حقوق بشری تأکید کرد.
پیش از این، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، در ماه ژوئیه آغاز «انقلاب شهرکسازی» در سرزمینهای اشغالی را اعلام کرده و گفت که این سیاست محدود به کرانه باختری نخواهد بود، بلکه به النقب و الجلیل نیز گسترش خواهد یافت.
از سوی دیگر اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، بسته تحریمهایی را علیه شهرکنشینان و شهرکهای کرانه باختری اشغالی اعلام و تأکید کرد که کشورش «شدیدترین تحریمهای قانونی» را علیه شهرکها و کسانی که در آنها مشارکت دارند، اعمال خواهد کرد.
شایان ذکر است که کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال اسرائیل قرار دارد و اکثریت کشورهای جهان، شهرکهای صهیونیستی ساخته شده در آن را طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی میدانند؛ موضوعی که دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی خود بر آن تأکید کرده است.
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