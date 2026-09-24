به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز پنجشنبه آمادگی خود را برای اجرای نقشه راه «طرح صلح» در غزه اعلام کرد و رژیم صهیونیستی و شورای صلح را مسئول کارشکنیها در این زمینه دانست و خواستار فراهمسازی زمینه برای ورود کمیته تکنوکرات به نوار غزه شد.
جنبش حماس در بیانیهای، آمادگی کامل خود را برای اجرای نقشه راهِ مورد توافق با شورای صلح به منظور پایان دادن به جنگ در نوار غزه اعلام و تأکید کرد که تمامی گامهای لازم را انجام داده است.
حازم قاسم، سخنگوی حماس اعلام کرد که کارشکنی در توافق آتشبس و نقشه راه مربوط به آن، ناشی از عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق و تشدید تجاوزات علیه اهالی نوار غزه است.
قاسم بر لزوم اقدام تمامی طرفها، بهویژه دولت آمریکا و شورای صلح، برای تسهیل ورود کمیته تکنوکرات به نوار غزه جهت انجام وظایفشان در قبال مردم و آغاز ورود نیروهای بینالمللی طبق مفاد توافقنامه تأکید کرد.
تجاوزات اسرائیل به اشکال مختلف در نوار غزه ادامه دارد، این در حالی است که آتشبس از اکتبر سال گذشته به اجرا درآمده است؛ موضوعی که منجر به شهادت صدها نفر و مجروح شدن هزاران تن شده است.
رژیم اشغالگر همچنین به شانه خالی کردن از تعهدات خود در چارچوب مرحله اول «طرح صلح» در غزه، بهویژه در زمینه اجازه ورود کمکهای بشردوستانه و اقلام اساسی و اجازه سفر مجروحان برای درمان، ادامه میدهد.
حماس خواستار مقابله با طرحهای صهیونیستی علیه مسجد الاقصی شد
از سوی دیگر حماس خواستار مقابله جهانی با اقدامات رژیم صهیونیستی در تعرض به مسجد الاقصی شد. «ماجد ابوقطیش» از رهبران جنبش حماس نسبت به تشدید تعرضات شهرکنشینان صهیونیست به محوطه مسجدالاقصی هشدار داد و آن را نقض آشکار حرمت اماکن مقدس و احساسات مسلمانان دانست.
ابوقطیش تاکید کرد که ادامه آزار و اذیت مدافعان بیتالمقدس و بدرفتاری، احضار، بازداشت و تبعید فلسطینیان در داخل اراضی اشغالی، تشدید سیستماتیک تنشها است که حضور و پایداری آنها در سرزمینشان را هدف قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد که این اقدامات وحشیانه، عزم و اراده فلسطینیان را برای دفاع از اماکن مقدسشان سست نخواهد کرد.
ابوقطیش از مردم فلسطین خواست تا در مسجد الاقصی تجمع کرده و در آنجا حضور دایمی داشته باشند و با نقشههای شهرکنشینان صهیونیست علیه این مسجد و هویت اسلامی آن مقابله کنند.
این مقام بلندپایه حماس تصریح کرد: ماندن در مسجدالاقصی و دفاع از آن حقی ذاتی و وظیفهای مقدس است و تمام تلاشها برای اعمال کنترل و تقسیم زمانی و مکانی بر این مسجد مردود است و در برابر پایداری و مقاومت ملت ما شکست خواهد خورد.
وی خاطرنشان کرد که یورشها و محدودیتهای جاری، موضع ملی یکپارچهای را برای تقویت تابآوری مردم فلسطین در قدس و اراضی اشغالی در مواجهه با این سیاستهای تهاجمی میطلبد.
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