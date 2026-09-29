تصادف پژو با کامیون در جاده کرج _ هشتگرد؛ حادثه مرگبار نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در پی اعلام وقوع تصادف در جاده قدیم کرج ـ هشتگرد، بعد از پل رودخانه کردان و مقابل ابزار دهقان، نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلسار به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به دلیل انحراف از مسیر با یک دستگاه کامیون متوقف‌شده در حاشیه جاده برخورد کرده است.

نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه، اقدامات لازم برای خارج کردن مصدومان از خودروی حادثه‌دیده را انجام دادند.

عوامل اورژانس نیز پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با هماهنگی انجام‌شده به پد هوایی شهر گلسار در مجاورت آزادراه شهدای فلاحی منتقل کردند.

مصدومان این حادثه سپس توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان امام علی(ع) کرج اعزام شدند.

حادثه تلفات جانی نداشت

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلسار، علت اولیه این حادثه را بی‌احتیاطی و سرعت بالای راننده خودروی پژو ۴۰۵ اعلام کرد و گفت: در ادامه، خودرو از مسیر منحرف شده و با کامیون متوقف‌شده در حاشیه جاده برخورد کرده است.

بر اساس اعلام مسئولان، این حادثه تلفات جانی نداشته است.

حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلسار در محل حادثه، روند ایمن‌سازی صحنه، امدادرسانی و انتقال مصدومان را تسهیل کرد.