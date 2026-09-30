فرماندار قزوین: مدیریت ریسک باید جایگزین تمرکز بر مدیریت حادثه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از تجهیزات و پروژه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین، ضمن تبریک روز آتش‌نشان اظهار کرد: خدمات آتش‌نشانان قزوین تنها به حوزه عملیاتی شهر محدود نمی‌شود و این نیروها در نقاط مختلف استان نیز خدمات تخصصی ارائه می‌کنند.

وی افزود: آتش‌نشانان قزوین در رده‌های کشوری نیز حضور دارند و در حوزه خلاقیت، کارهای تخصصی و فنی از نیروهای سرآمد کشور محسوب می‌شوند که این ظرفیت جای تقدیر و تشکر دارد.

فرماندار قزوین با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت شهری گذشته در حوزه آتش‌نشانی گفت: از شهرداران سابق، به‌ویژه دوره مدیریت صباغی، به دلیل گام‌های مؤثری که در حوزه آتش‌نشانی برداشته شد و همچنین از حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر در این زمینه قدردانی می‌کنم.

وی یکی از اقدامات مهم در سازمان آتش‌نشانی را استفاده از ظرفیت نیروهای داخل مجموعه برای مدیریت این سازمان دانست و ادامه داد: در دوره‌های گذشته مدیران مختلفی برای سازمان آتش‌نشانی منصوب شدند، اما یکی از مطالبات نیروها این بود که مدیرعامل از بدنه خود سازمان انتخاب شود که این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

طاهرخانی با اشاره به فعالیت حق‌شناس، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین، گفت: وی از کارشناسان و مدیران خوب این مجموعه است و باید از خدمات و تلاش‌های او قدردانی کرد.

ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بحران

فرماندار قزوین در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در حوزه مدیریت بحران تصریح کرد: به جای تمرکز بر مدیریت حادثه، پیشنهاد من این است که مدیریت ریسک پیش از حادثه را در دستور کار قرار دهیم.

وی با بیان اینکه پیشگیری باید در تمام مراحل مدیریت بحران مورد توجه باشد، افزود: یکی از موضوعات اساسی در مدیریت بحران، توجه به اقدامات پیشگیرانه است و باید این موضوع به عنوان یک محور اصلی در برنامه‌های مدیریت بحران دنبال شود.

طاهرخانی با اشاره به نقش مردم در لحظات اولیه وقوع حوادث گفت: حدود ۸۰ درصد واکنش‌ها در ثانیه‌های نخست وقوع حوادث توسط خود مردم انجام می‌شود و با توجه به رویکرد مردم‌محور دولت، توجه به آموزش و توانمندسازی مردم باید یکی از محورهای راهبردی و عملیاتی مدیریت بحران باشد.

وی ادامه داد: در بحران، ۱۰ دقیقه نخست و واکنش سریع اهمیت بسیار زیادی دارد و آموزش‌های عملیاتی و آمادگی نیروها باید به گونه‌ای باشد که در همین دقایق اولیه، بهترین واکنش ممکن انجام شود.

فرماندار قزوین همچنین بر توسعه ظرفیت‌های داوطلبانه و استفاده از فناوری‌های جدید در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: اپلیکیشن‌ها و ابزارهایی که بتوانند گزارش و اعلام حوادث را به‌موقع دریافت و منتقل کنند، در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تأثیرگذار خواهند بود.

وی با اشاره به جایگاه مدیریت بحران در سطوح مختلف اظهار کرد: در سطح شهرستان، فرماندار مسئول مدیریت بحران است و در شهرها نیز شهردار و مجموعه‌های زیرمجموعه مدیریت شهری باید وظایف مرتبط با مدیریت بحران را به صورت جدی دنبال کنند.

تجهیز آتش‌نشانی؛ سرمایه‌گذاری برای کاهش آسیب‌ها

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجهیزات جدید سازمان آتش‌نشانی قزوین گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از مجموعه‌ای از تجهیزات و پروژه‌های این سازمان هستیم و شهرداری قزوین طی سال‌های اخیر با حمایت شورای اسلامی شهر اقدامات شایسته‌ای برای تجهیز آتش‌نشانی انجام داده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه تجهیزات تخصصی آتش‌نشانی افزود: بر اساس گزارشی که از سوی شهردار قزوین ارائه شد، هزینه هر دست لباس آتش‌نشانی معمولی از حدود ۳۵۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان است و تأمین تجهیزات تخصصی، از جمله لباس‌های اطفای حریق و تجهیزات مرتبط با حوادث شیمیایی، نیازمند اعتبارات قابل توجهی است.

فرماندار قزوین در پایان ضمن قدردانی از مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و مجموعه دولت در استان برای حمایت از سازمان آتش‌نشانی گفت: هدف همه این اقدامات باید کاهش آسیب‌ها و افزایش ایمنی شهروندان باشد.

طاهرخانی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای آتش‌نشان و ادای احترام به خانواده‌های آنان، برای آتش‌نشانان و همه دست‌اندرکاران حوزه ایمنی و مدیریت بحران آرزوی موفقیت کرد.