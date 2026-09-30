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۸ مهر ۱۴۰۵، ۶:۰۰

واژگونی پراید در جاده توسکستان ۵ نفر را راهی مراکز درمانی کرد

واژگونی پراید در جاده توسکستان ۵ نفر را راهی مراکز درمانی کرد

گرگان- واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور توسکستان به شاهرود، پنج مصدوم برجا گذاشت که یکی از آنها توسط نیروهای هلال‌احمر و چهار نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه پراید در محور توسکستان به شاهرود و در محدوده ابتدای پل دهنه باغ‌شاه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان گزارش شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، یک تیم امدادی از پایگاه قرق با حضور دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را در دستور کار قرار داد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در این حادثه پنج نفر دچار حادثه شدند که هر پنج نفر مصدوم بودند و نیاز به انتقال به مراکز درمانی داشتند.

حاجیلری گفت: یک زن ۶۳ ساله که به دلیل این حادثه دچار ترومای متعدد شده بود، توسط نیروهای هلال‌احمر به مرکز درمانی ۵ آذر گرگان منتقل شد و چهار مصدوم دیگر نیز از سوی عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث و نیاز به دریافت خدمات امدادی، با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6963099

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