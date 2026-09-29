جلایی: جنگ شناختی دشمن با هدف ایجاد دوگانگی میان مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی شامگاه سه شنبه در تجمع شبانه مردم فومن با اشاره به ابعاد جنگ شناختی اظهار کرد: دشمن در عرصه اذهان، ادراک و اراده تلاش می‌کند مردم را دچار دوگانگی کند و شرایطی به وجود آورد که جامعه نتواند سخنان و عملکرد مسئولان را به درستی ارزیابی و اندازه‌گیری کند.

پژوهشگر مسائل سیاسی افزود: وقتی مسئول یا فردی از ارائه طرح و پیشنهادی مانند یک «طرح هفت ماده‌ای» در مذاکرات با آمریکا سخن می‌گوید، باید جزئیات آن برای مردم روشن شود؛ چراکه اگر موضوعی به دشمن ارائه شده، دلیلی ندارد مردم نامحرم باشند و از محتوای آن بی‌اطلاع بمانند..

جلایی با اشاره به اهمیت تاب‌آوری جامعه در برابر فشارهای دشمن گفت: یکی از مؤلفه‌های مهم تاب‌آوری، جلوگیری از خطای محاسباتی است و اگر مردم احساس کنند میان سخنان مسئولان و واقعیت‌های میدان فاصله وجود دارد، زمینه برای ایجاد دوگانگی میان جامعه و مسئولان فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی تکلیف خود را روشن کرده‌اند و امروز بخشی از افکار عمومی جهان نیز نسبت به تحولات منطقه واکنش نشان داده است؛ بنابراین باید از ظرفیت فضای مجازی و رسانه برای انتقال واقعیت‌ها و روایت درست از تحولات استفاده کرد.

عقلانیت، حکمت و پیوند با مردم؛ سه مؤلفه مهم تصمیم‌گیری

جلایی با اشاره به ضرورت توجه به عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها گفت: انسان از فکر و فهم، قلب و درک و همچنین اعمال و رفتار تشکیل شده است و هنگامی که فکر و قلب هماهنگ شوند، نتیجه آن در رفتار اجتماعی بروز پیدا می‌کند.

وی افزود: عقلانیت زمانی به حکمت و حق متصل می‌شود که معنویت و ایمان نیز در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشد و اگر تصمیم‌ها از این عناصر فاصله بگیرند، جامعه با خطای محاسباتی مواجه خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به سیره امام خمینی(ره) گفت: امام راحل در مواجهه با ظلم و فساد، این مسائل را صرفاً یک موضوع ذهنی نمی‌دانست، بلکه آنها را واقعیتی عینی می‌دید و بر اساس همین نگاه، مسیر مبارزه با رژیم شاهنشاهی را دنبال کرد.

جلایی با اشاره به تجربه روابط ایران و آمریکا گفت: مذاکره در عرصه سیاسی از فهم مشترک آغاز می‌شود، سپس به توافق درباره آنچه باید داد و گرفت می‌رسد و در نهایت می‌تواند به قرارداد منجر شود؛ اما باید پرسید در چهار دهه گذشته کدام توافق با آمریکا توانسته است تضمین پایدار و قابل اتکایی برای ایران ایجاد کند.

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام افزود: یکی از مهم‌ترین توافقات پس از انقلاب اسلامی میان ایران و کشورهای غربی با خروج آمریکا مواجه شد و این تجربه نشان می‌دهد که صرف امضای توافق، بدون تضمین و راستی‌آزمایی، نمی‌تواند اعتماد پایدار ایجاد کند.

تنگه هرمز یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ژئوپلیتیک ایران است

استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه اظهار کرد: ایران در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان قرار دارد و تنگه هرمز از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی بین‌المللی محسوب می‌شود.

جلایی ادامه داد: اهمیت این موقعیت تنها نظامی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد و هرگونه تحلیل درباره تحولات منطقه باید با در نظر گرفتن این مؤلفه‌های ژئوپلیتیک انجام شود.

وی با انتقاد از روایت‌هایی که به گفته وی ظرفیت‌های ایران در منطقه را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد، گفت: واقعیت‌های میدان باید به شکل دقیق برای مردم تبیین شود و نباید اجازه داد روایت‌های یک‌طرفه و تبلیغات گسترده، برداشت جامعه از واقعیت‌های منطقه را تغییر دهد.

جلایی با بیان اینکه یکی از زمینه‌های ایجاد خطای محاسباتی، فاصله میان وعده و عملکرد است، تصریح کرد: اگر به مردم وعده‌ای داده می‌شود، باید برای تحقق آن برنامه و امکان اجرایی وجود داشته باشد؛ زیرا جامعه عملکرد مسئولان را با وعده‌های آنان مقایسه می‌کند.

فرمانده دوران دفاع مقدس اضافه کرد: مسئولان باید بدانند هر تصمیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر تاب‌آوری جامعه اثر می‌گذارد و در نتیجه پیش از هر تصمیمی باید پیامدهای آن برای مردم و میزان امکان تحقق وعده‌ها مورد سنجش قرار گیرد.

مردم را نباید در تصمیمات کشور نامحرم دانست

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با تأکید بر نقش مردم در حفظ انسجام اجتماعی گفت: جامعه یکدست و دارای یک سلیقه سیاسی واحد نیست و ممکن است افراد با دیدگاه‌ها، سلایق و سبک‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار داشته باشند، اما آنچه می‌تواند موجب حفظ وحدت شود، وجود یک هدف و فهم مشترک درباره منافع و مصالح کشور است.

وی افزود: نباید حضور مردم در میدان اجتماعی را صرفاً به افرادی که دائماً در خیابان حضور دارند محدود کرد؛ بخش بزرگی از جامعه ممکن است در زمان‌های مختلف در صحنه حاضر شوند و در کنار آن، بخش دیگری نیز از طریق فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش خود را ایفا کنند.

جلایی تأکید کرد: مردم با سلایق مختلف، هنگامی که احساس کنند مسئله‌ای مربوط به منافع ملی است، می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.

وی با بیان اینکه جامعه نیازمند افزایش خودآگاهی محیطی است، گفت: هر فرد باید بداند در چه شرایطی قرار دارد و چه اتفاقاتی در منطقه و جهان در حال وقوع است و نباید صرفاً بر اساس روایت‌های پراکنده یا اطلاعات ناقص تصمیم‌گیری کند.

استاد دانشگاه گیلان ادامه داد: خودآگاهی محیطی با خودسازی و خودشناسی پیوند دارد و جامعه‌ای که شناخت دقیق‌تری از محیط پیرامون خود داشته باشد، کمتر در معرض عملیات روانی و جنگ شناختی قرار می‌گیرد.

جلایی با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: امروز مسئله مقاومت تنها محدود به یک جغرافیا نیست و تحولات منطقه‌ای به یکدیگر پیوند خورده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حل یک پرونده بدون توجه به سایر پرونده‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: تحولات مربوط به فلسطین، لبنان، یمن، سوریه و دیگر تحولات منطقه‌ای در یکدیگر اثرگذار هستند و این موضوع نشان‌دهنده پیچیدگی معادلات جدید منطقه‌ای است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به تغییرات اقتصادی جهان نیز گفت: افزایش توجه کشورها به طلا، تغییر مناسبات پولی و تلاش برخی کشورها برای کاهش وابستگی به دلار، از تحولات مهم اقتصاد جهانی است و ایران نیز باید این تغییرات را با دقت رصد کند.

وحدت اجتماعی باید حفظ شود

جلایی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب باشیم سخنان و تصمیمات ما به دوگانگی در جامعه منجر نشود.

وی تصریح کرد: هر سخنی که گفته می‌شود و هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید از دو منظر مورد سنجش قرار گیرد؛ نخست اینکه آیا موجب افزایش خطای محاسباتی می‌شود و دوم اینکه چه اثری بر تاب‌آوری اجتماعی دارد.

استاد دانشگاه گیلان افزود: اعتراض به عملکرد مسئولان در چارچوب مطالبه‌گری اجتماعی می‌تواند وجود داشته باشد، اما باید مراقب بود انتقادها به گونه‌ای مطرح نشود که وحدت و سرمایه اجتماعی کشور آسیب ببیند.

جلایی با تأکید بر ضرورت عمل‌گرایی مسئولان گفت: مردم امروز بیش از وعده، نیازمند مشاهده نتیجه و عمل هستند و عذرخواهی زمانی ارزشمند است که با اصلاح عملکرد و اقدام عملی همراه شود.

رئیس مجمع عالی بسیج گیلان در پایان اظهار کرد: حفظ امید، تقویت خودآگاهی، افزایش اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان و توجه به عقلانیت و حکمت در تصمیم‌گیری‌ها از الزامات عبور از شرایط پیچیده کنونی است.