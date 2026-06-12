وحدت ملی؛ سدی محکم در برابر جنگ ترکیبی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری شامگاه پنجشنبه در جلسه‌ای جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شرایط حساس کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول نیم قرن گذشته با چالش‌ها و توطئه‌های متعددی روبه‌رو بوده اما شرایط کنونی از جهات مختلف دارای ویژگی‌های خاص و تعیین‌کننده‌ای است.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای مقابله با جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری‌های گسترده سیاسی، امنیتی و نظامی انجام داده‌اند، افزود: با وجود صرف هزینه‌های هنگفت و طراحی سناریوهای مختلف، آنچه تاکنون برای دشمن حاصل شده چیزی جز ناکامی و شکست نبوده است.

ضرورت تبیین شرایط موجود برای افکار عمومی

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تأکید بر ضرورت تبیین شرایط موجود برای افکار عمومی گفت: امروز زمان به ثمر نشستن مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌هایی است که در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس رقم خورده است و جامعه باید نسبت به اهمیت این مقطع تاریخی آگاهی کامل داشته باشد.

وی نخستین عامل پیروزی در میدان نبرد را «حضور آگاهانه و بصیرت‌مند مردم در صحنه» عنوان کرد و افزود: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد قدرت‌های سلطه‌گر پیش از هر اقدام نظامی تلاش می‌کنند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند؛ از این رو نقش مردم در حفظ انسجام ملی و مقابله با جنگ روانی دشمن تعیین‌کننده است.



حجت الاسلام کلانتری دومین عامل موفقیت را «اقتدار نیروهای مسلح و اتکا به توان داخلی» دانست و تصریح کرد: دستاوردهای سال‌های گذشته در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه تجهیزات بومی امروز خود را نشان داده و ظرفیت‌های ارزشمندی را برای کشور ایجاد کرده است.

وی در ادامه «هوشیاری مسئولان در تصمیم‌گیری و موضع‌گیری» را سومین رکن پیروزی برشمرد و گفت: دشمن به‌دقت رفتار، گفتار و مواضع مسئولان را رصد می‌کند و هرگونه خطای محاسباتی یا ارسال پیام‌های نادرست می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

دشمن در تلاش برای ایجاد خطای محاسباتی در کشور است

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تلاش دشمن برای ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان خاطرنشان کرد: امروز یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد اشتباه در محاسبات مدیران و تصمیم‌گیران کشور است؛ از این رو مسئولان باید با دقت، هوشیاری و بصیرت بیشتری عمل کنند.

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و افزود: هرگونه دامن زدن به اختلافات سیاسی و جناحی در شرایط فعلی می‌تواند به انسجام ملی آسیب بزند و زمینه تحقق اهداف دشمن را فراهم کند.

لزوم تقویت همبستگی ملی

حجت الاسلام کلانتری با بیان اینکه تقویت همبستگی ملی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور است، گفت: همه جریان‌ها و نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی باید با تمرکز بر مقابله با دشمن مشترک، از طرح مباحث اختلاف‌برانگیز و تفرقه‌آفرین پرهیز کنند.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ وحدت ملی، افزایش بصیرت عمومی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، مهم‌ترین الزامات عبور موفق کشور از شرایط کنونی و دستیابی به پیروزی نهایی خواهد بود.