حمیدی: حل مشکلات محلات با مشارکت مردم دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به تحول مأموریتهای این سازمان اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با تحولات اجتماعی کشور، در دورههای مختلف انقلاب اسلامی تغییر کرده و امروز بخش قابل توجهی از فعالیتهای آن به تبیین موضوعات ارزشی و مذهبی و پیوند دادن این موضوعات با مسائل اجتماعی اختصاص یافته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: به اعتقاد من، مأموریت این سازمان دیگر صرفاً تبلیغ نیست و فعالیتهای انجامشده در استان نیز نشان میدهد که سازمان تبلیغات اسلامی به سمت تبیین و پیگیری مسائل اجتماعی حرکت کرده است.
وی با اشاره به عملکرد این سازمان در پنج سال گذشته گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در حوزههایی که شاید در نگاه نخست جزو وظایف مستقیم آن تلقی نشود نیز ورود مؤثری داشته و از ظرفیت شبکه روحانیون و مساجد برای کمک به مردم استفاده کرده است.
حمیدی با یادآوری دوران شیوع کرونا و همچنین حوادث ناشی از سیل در گلستان گفت: زمانی که فرماندار گرگان بودم، در جریان کرونا و سیل شاهد بودیم که سازمان تبلیغات اسلامی در کنار دستگاههای اجرایی وارد میدان شد و از ظرفیت روحانیون و مساجد برای خدمترسانی به مردم استفاده کرد.
وی ادامه داد: در محلات کمبرخوردار نیز ظرفیت شبکه ایجادشده در سازمان تبلیغات اسلامی برای کاهش مشکلات محرومان و پیگیری مسائل مردم به کار گرفته شد و این مجموعه در حوزههای مختلف به دولت کمک کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به طرحهای محلهمحور اظهار کرد: امروز نیز همین مسیر با محوریت مسجد و روحانی محل دنبال میشود و شورای راهبری محلات با حضور نمایندگان مردم، مسائل و مشکلات هر محله را شناسایی و برای رفع آنها پیگیری میکند.
وی افزود: موضوعاتی مانند فقر، مشکلات افراد دارای معلولیت و آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و خودکشی باید در سطح محلات شناسایی و با مشارکت خود مردم برای آنها راهکار پیدا شود و دستگاههای اجرایی نیز باید از این شوراها حمایت کنند.
حمیدی، حضور بانوان و جوانان در این شبکه را از اقدامات مؤثر دانست و گفت: استفاده از ظرفیتهای مختلف اجتماعی، بهویژه بانوان و جوانان، از اقدامات ارزشمندی است که باید تقویت شود.
وی با اشاره به آغاز مسئولیت حجتالاسلام رضا دیلمی در ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: با حضور وی که در این فرایندها تجربه و تسلط دارد، انتظار میرود این مسیر با توان و انگیزه جدید و برنامهریزی جدیتر ادامه پیدا کند.
معاون استاندار گلستان تأکید کرد: پیگیری مشکلات محلات در کنار ترویج معارف اسلامی، زمانی اثربخش خواهد بود که با انگیزه خدمت و ایثار همراه باشد؛ چراکه اعضای شوراهای راهبری محلات برای دریافت حقوق و دستمزد وارد این عرصه نمیشوند و باید با روحیه خدمت به مردم، مسائل محل زندگی خود را پیگیری کنند.
وی از تلاشهای عباسعلی گرزین و همکاران ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان در دوره مسئولیت وی قدردانی و برای حجتالاسلام دیلمی در ادامه این مسیر آرزوی موفقیت کرد.
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