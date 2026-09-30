به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای اجتماعی استان که با محوریت بررسی آسیب‌های اجتماعی شهرستان صیدون برگزار شد، اظهار کرد: فرماندار و بخشداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان، همچنین دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، هر یک در حوزه وظایف خود مسئولیت دارند و نباید عملکرد به گونه‌ای باشد که برای حل مشکلات، استان ناچار به ورود مستقیم شود.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این شهرستان افزود: دستگاه‌های استانی باید از مدیران خود در شهرستان بخواهند که برای کاهش این آسیب‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند و این روند باید اصلاح شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و مقابله با خودکشی در شهرستان صیدون تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش، علوم پزشکی، بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط در شهرستان با محوریت فرمانداری باید نسبت به تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی مسائل و آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند و با ورود جدی به میدان، به حل این معضلات کمک کنند.

نجاتی تصریح کرد: از امروز دستگاه‌ها باید در رابطه با چالش‌های اجتماعی به‌ویژه موضوع خودکشی با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و اگر در ۶ ماهه دوم سال آمار خودکشی کاهش پیدا نکند، تصمیم دیگری درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول اتخاذ خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد نشاط عمومی بیان کرد: ورزش و جوانان باید برنامه‌های ورزشی را در شهرستان صیدون پررنگ‌تر کند. تیم‌های ورزشی را شناسایی و شورای ورزش شهرستان را فعال کنید و از ظرفیت اداره کل ورزش و جوانان استان برای تأمین تجهیزات، امکانات ورزشی و سایر ملزومات استفاده شود تا جوانان و نوجوانان به سمت ورزش هدایت شوند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت شهرداری در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: شهرداری می‌تواند در کنار برگزاری تجمع‌های مختلف، برنامه‌های شاد و مفرح، اجرای گروه‌های تئاتر و فعالیت‌های فرهنگی را با همکاری آموزش و پرورش در شهرستان اجرا کند و برای دانش‌آموزان نیز اردوهای فرهنگی و تفریحی برنامه‌ریزی شود تا فضای نشاط و شادابی تقویت شود.

نجاتی در پایان با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات زیرساختی ورزش خاطرنشان کرد: موضوع زمین‌های ورزشی، سالن‌ها و سایر نیازهای ورزشی شهرستان باید در یک فهرست جامع جمع‌آوری و برای تأمین اعتبار و رفع مشکلات آن‌ها پیگیری شود. همچنین دستگاه‌ها باید از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای حل مشکلات منطقه بهره‌گیری کنند.