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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

عملکرد ادارات صیدون در کاهش آسیب‌های اجتماعی پذیرفتنی نیست

عملکرد ادارات صیدون در کاهش آسیب‌های اجتماعی پذیرفتنی نیست

اهواز - معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: وضعیت آسیب‌های اجتماعی در شهرستان صیدون به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه پاسخگو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای اجتماعی استان که با محوریت بررسی آسیب‌های اجتماعی شهرستان صیدون برگزار شد، اظهار کرد: فرماندار و بخشداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان، همچنین دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، هر یک در حوزه وظایف خود مسئولیت دارند و نباید عملکرد به گونه‌ای باشد که برای حل مشکلات، استان ناچار به ورود مستقیم شود.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این شهرستان افزود: دستگاه‌های استانی باید از مدیران خود در شهرستان بخواهند که برای کاهش این آسیب‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند و این روند باید اصلاح شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و مقابله با خودکشی در شهرستان صیدون تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش، علوم پزشکی، بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط در شهرستان با محوریت فرمانداری باید نسبت به تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی مسائل و آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند و با ورود جدی به میدان، به حل این معضلات کمک کنند.

نجاتی تصریح کرد: از امروز دستگاه‌ها باید در رابطه با چالش‌های اجتماعی به‌ویژه موضوع خودکشی با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و اگر در ۶ ماهه دوم سال آمار خودکشی کاهش پیدا نکند، تصمیم دیگری درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول اتخاذ خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد نشاط عمومی بیان کرد: ورزش و جوانان باید برنامه‌های ورزشی را در شهرستان صیدون پررنگ‌تر کند. تیم‌های ورزشی را شناسایی و شورای ورزش شهرستان را فعال کنید و از ظرفیت اداره کل ورزش و جوانان استان برای تأمین تجهیزات، امکانات ورزشی و سایر ملزومات استفاده شود تا جوانان و نوجوانان به سمت ورزش هدایت شوند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت شهرداری در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: شهرداری می‌تواند در کنار برگزاری تجمع‌های مختلف، برنامه‌های شاد و مفرح، اجرای گروه‌های تئاتر و فعالیت‌های فرهنگی را با همکاری آموزش و پرورش در شهرستان اجرا کند و برای دانش‌آموزان نیز اردوهای فرهنگی و تفریحی برنامه‌ریزی شود تا فضای نشاط و شادابی تقویت شود.

نجاتی در پایان با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات زیرساختی ورزش خاطرنشان کرد: موضوع زمین‌های ورزشی، سالن‌ها و سایر نیازهای ورزشی شهرستان باید در یک فهرست جامع جمع‌آوری و برای تأمین اعتبار و رفع مشکلات آن‌ها پیگیری شود. همچنین دستگاه‌ها باید از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای حل مشکلات منطقه بهره‌گیری کنند.

کد مطلب 6963970

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