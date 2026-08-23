به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای اجتماعی استان با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در مواجهه با آسیبهای اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز را مکلف کرد تا با تحلیل دقیق آمار و شناسایی مناطق پرخطر، نقشه راه علمی برای پیشگیری از خودکشی تدوین کند.
وی با تأکید بر لزوم تمرکز بر شهرهای هدف اظهار کرد: لازم است در مناطقی که آمار خودکشی فراتر از حد انتظار است، دبیرخانهای تخصصی و مستقل با حضور کارشناسان خبره تشکیل شود تا این موضوع به صورت هفتگی رصد شده و ضمن علتیابی، برنامههای مشاورهای و مداخلهای مستمر برای خانوادهها و گروههای در معرض خطر اجرا گردد.
نجاتی با انتقاد از هرگونه سستی در برنامههای پیشگیرانه بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای متولی نباید در این حوزه منفعل عمل کنند و گزارش عملکرد، نقاط قوت و ضعف دستگاهها باید در کمیته پیشگیری بهصورت مستمر ارزیابی شود تا کاستیهای موجود برطرف گردد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در ادامه افزود: دستگاههای اجرایی از جمله هلالاحمر، بهزیستی، کمیته امداد، ادارهکل تبلیغات اسلامی و ائمه جماعات باید با حضور فعال در مناطق پرخطر، برنامههای آموزشی و فرهنگی متناسب با نیاز جامعه هدف را اجرایی کنند.
وی در خصوص نقش محوری آموزش و پرورش در کاهش آسیبها تصریح کرد: با آغاز سال تحصیلی، غربالگری دانشآموزان در مناطق آسیبخیز اولویت اصلی است و باید برای دانشآموزان در معرض آسیب، مهارتهای زندگی و قدرت نه گفتن تقویت شود.
نجاتی، همچنین بر لزوم مراقبت از همکلاسیهای افراد آسیبدیده تأکید کرد و افزود: در صورت بروز هرگونه مورد مشابه در مدارس، باید برنامههای مداخلهای برای کل مدرسه اجرا شود تا از شکلگیری پیامدهای زنجیرهای جلوگیری به عمل آید.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نسبت به تبعات سوء برخی رفتارها هشدار داد و گفت: خانوادهها و جامعه باید از قهرمانسازی و عادیسازی رفتارهای پرخطر پرهیز کنند چرا که نحوه مواجهه با فرد آسیبدیده اهمیت راهبردی در پیشگیری از تکرار این رفتارها دارد.
وی بیان کرد: با توجه به نقش مشکلات اقتصادی، خانوادگی و روانی در بروز این پدیده، تمامی دستگاههای مسئول موظفند ضمن ارائه گزارش اقدامات مداخلهای، راهکارهای عملیاتی خود را برای کاهش این آسیبها ارائه دهند تا ارزیابی دقیقتری از اثربخشی فعالیتها صورت گیرد.
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