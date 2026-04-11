اماکن ورزشی ۳ شهرستان خوزستان به دلیل حملات دشمن متجاوز آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در جنگ رمضان اماکن ورزشی سه شهر استان آسیب دیده و خسارت هایی به آن ها وارد شده که متعلق به سه دستگاه بوده اند؛ شهر اندیمشک آسیب دیدگی به دلیل موج انفجار بوده که حدود ۹ سالن ورزشی آسیب هایی از جمله شکستن شیشه ها، سقف ها و ترکی جزئی در خانه جوان ایجاد شده که مجموع خسارت این شهرستان کمتر از ۱۰ میلیارد تومان بوده، به وزارت ورزش و جوانان و استانداری نیز اعلام شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: در مسجدسلیمان نیز مجموعه ورزشی وزارت کار شامل یک استخر و سالن چند منظوره دچار آسیب شده اند.

وی گفت: همچنین سالن ورزشی بانوان شهرستان صیدون دو مرتبه مورد اصابت قرار گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان به شروع فعالیت های ورزشی استان اشاره و عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود، به همکاران سراسر استان ابلاغ شده که فعالیت های خود را از روز جمعه آغاز کنند و ان‌شاءالله این فعالیت تداوم داشته باشد.

بنی تمیم افزود: چنانچه اتفاقی رخ ندهد، مربیان و ورزشکاران می توانند فعالیت های خود را در اماکن ورزشی انجام دهند.