به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم آریا، مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: در سفر اردیبهشت‌ماه رئیس سازمان بهزیستی کشور به گلستان، از شهرستان‌های علی‌آبادکتول، مینودشت و گنبدکاووس بازدید و برای رفع مسائل و مشکلات حوزه بهزیستی مصوباتی اتخاذ شد.

وی افزود: بخش عمده این مصوبات تاکنون اجرایی شده و مواردی که نیازمند طی فرآیندهای اجرایی و اداری است نیز با پیگیری مجموعه بهزیستی در حال انجام است.

آریا درباره پرداخت حق پرستاری افراد دارای معلولیت گفت: تلاش می‌کنیم حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در دهک یک تا پایان مهر و حداکثر اوایل آبان به‌طور کامل پرداخت شود.

مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: افراد دارای معلولیت درجه یک تا سه نیز تا پایان سال وارد چرخه پرداخت حق پرستاری خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت ساختمان اداره بهزیستی استان گلستان افزود: با توجه به فرسودگی و استهلاک ساختمان فعلی، مقرر شده است فضای جدیدی برای استقرار اداره بهزیستی پیش‌بینی شود.

آریا اظهار کرد: موضوع صدور پروانه و سایر مسائل اجرایی این طرح که نیازمند همکاری دستگاه‌های استانی است، در سطح استان پیگیری خواهد شد و سازمان بهزیستی کشور نیز متعهد شده است تا زمان احداث ساختمان جدید، هزینه اجاره محل مناسب را تأمین کند.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات حمایتی در سال جاری گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵، مستمری افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد ۵۰ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود.

مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور افزود: در حوزه حق پرستاری نیز شمار قابل توجهی از افراد جدید وارد چرخه دریافت این خدمت شده‌اند و پوشش این بخش نسبت به گذشته افزایش یافته است.

آریا ادامه داد: سهم بودجه عمومی سازمان بهزیستی که در سال‌های گذشته در بهترین شرایط حدود ۱.۶ درصد بود، اکنون به ۲.۴ درصد افزایش یافته است.

وی درباره اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز گفت: کمک‌هزینه معیشتی موضوع این ماده که در سال‌های گذشته حدود هشت درصد افراد مشمول را پوشش می‌داد، اکنون به ۲۴ درصد رسیده است.

آریا با اشاره به فاصله میان درآمد جامعه هدف و نرخ تورم اظهار کرد: با وجود این فاصله، میزان حمایت‌های انجام‌شده نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و استمرار این روند ضروری است.

وی همچنین از افزایش یارانه مراکز شبانه‌روزی تحت پوشش بهزیستی خبر داد و افزود: میزان افزایش یارانه این مراکز که در سال‌های گذشته در بهترین شرایط حدود ۴۰ درصد بود، اکنون از ۷۰ درصد آغاز شده و در برخی موارد به ۱۰۰ درصد رسیده است.

تغییر کاربری زمین بهزیستی گنبدکاووس در دستور کار

مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور درباره زمین اداره بهزیستی گنبدکاووس نیز گفت: این زمین از موقعیت مناسبی برخوردار است، اما بهره‌برداری مطلوب از آن نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب در کمیسیون ماده ۵ است.

آریا افزود: تلاش مجموعه استان بر این است که با تغییر کاربری و فراهم کردن زمینه مشارکت، از ظرفیت این زمین به شکل مطلوب استفاده شود.

وی ادامه داد: هدف این است که زمین اداره بهزیستی گنبدکاووس در قالب فضای اداری، تجاری و مسکونی مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا ضمن ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و جامعه هدف، زمینه درآمد پایدار برای اداره بهزیستی شهرستان نیز فراهم شود.

مشاور پارلمانی سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: در صورت طی مراحل قانونی و همکاری دستگاه‌های استانی، ظرفیت این زمین می‌تواند برای توسعه خدمات و تقویت منابع مالی بهزیستی گنبدکاووس مورد استفاده قرار گیرد.