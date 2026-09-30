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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

محدودیت‌های ترافیکی رزمایش «جان‌فدا» در کاشان اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی رزمایش «جان‌فدا» در کاشان اعلام شد

کاشان - رئیس پلیس راهور کاشان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر منتهی به میدان ۱۵ خرداد همزمان با برگزاری رزمایش «جان‌فدا» خبر داد.

سرهنگ مهدی پاکروان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری رزمایش «جان‌فدا»، روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۵:۳۰ تا ۱۱ صبح، محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر منتهی به میدان ۱۵ خرداد اعمال می‌شود.

وی ابراز کرد: در مسیر نخست، تردد در محور میدان امام حسین(ع)، چهارراه کاشانی تا میدان ۱۵ خرداد محدود خواهد شد و شهروندان می‌توانند از خیابان مدرس به سمت مرکز شهر و خیابان ملا محسن به سمت کمال‌الملک استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور کاشان تصریح کرد: در مسیر دوم، محور میدان دروازه دولت تا میدان ۱۵ خرداد مشمول محدودیت است و مسیر جایگزین خیابان محتشم به سمت میدان امام حسین(ع) و از تقاطع امیریه به سمت کمربندی خواهد بود. همچنین در مسیر سوم، تردد از چهارراه طالقانی تا میدان ۱۵ خرداد ممنوع بوده و کمربندی به‌عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.

وی گفت: در مسیر چهارم نیز محور میدان اکسپورت تا میدان ۱۵ خرداد با محدودیت تردد مواجه است و رانندگان می‌توانند از بلوار خادمی و بلوار خلیج فارس استفاده کنند.

سرهنگ پاکروان با تأکید بر ممنوعیت توقف و پارک خودرو در مسیرهای اعلام‌شده از شب پیش از اجرای طرح، خاطرنشان کرد: خودروهای پارک‌شده در این محدوده برای جلوگیری از اختلال در اجرای رزمایش و تردد شهروندان، مطابق مقررات توسط عوامل اجرایی به محل‌های تعیین‌شده منتقل خواهند شد.

وی از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده و انتخاب مسیرهای جایگزین، پلیس راهور را در اجرای هرچه بهتر این طرح و تأمین نظم و ایمنی عبور و مرور همراهی کنند.

کد مطلب 6963971

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