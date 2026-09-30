سرهنگ مهدی پاکروان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری رزمایش «جان‌فدا»، روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۵:۳۰ تا ۱۱ صبح، محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر منتهی به میدان ۱۵ خرداد اعمال می‌شود.

وی ابراز کرد: در مسیر نخست، تردد در محور میدان امام حسین(ع)، چهارراه کاشانی تا میدان ۱۵ خرداد محدود خواهد شد و شهروندان می‌توانند از خیابان مدرس به سمت مرکز شهر و خیابان ملا محسن به سمت کمال‌الملک استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور کاشان تصریح کرد: در مسیر دوم، محور میدان دروازه دولت تا میدان ۱۵ خرداد مشمول محدودیت است و مسیر جایگزین خیابان محتشم به سمت میدان امام حسین(ع) و از تقاطع امیریه به سمت کمربندی خواهد بود. همچنین در مسیر سوم، تردد از چهارراه طالقانی تا میدان ۱۵ خرداد ممنوع بوده و کمربندی به‌عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.

وی گفت: در مسیر چهارم نیز محور میدان اکسپورت تا میدان ۱۵ خرداد با محدودیت تردد مواجه است و رانندگان می‌توانند از بلوار خادمی و بلوار خلیج فارس استفاده کنند.

سرهنگ پاکروان با تأکید بر ممنوعیت توقف و پارک خودرو در مسیرهای اعلام‌شده از شب پیش از اجرای طرح، خاطرنشان کرد: خودروهای پارک‌شده در این محدوده برای جلوگیری از اختلال در اجرای رزمایش و تردد شهروندان، مطابق مقررات توسط عوامل اجرایی به محل‌های تعیین‌شده منتقل خواهند شد.

وی از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده و انتخاب مسیرهای جایگزین، پلیس راهور را در اجرای هرچه بهتر این طرح و تأمین نظم و ایمنی عبور و مرور همراهی کنند.