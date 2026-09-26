سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور اجرای عملیات نصب تجهیزات ترافیکی و ارتقای ایمنی مسیر، آزادراه قم–کاشان و بالعکس در محدوده کیلومتر ۷۵، فردا شنبه پنجم مهرماه، از ساعت ۱۱ تا ۱۳ به صورت موقت مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: این محدودیت تردد برای انجام اقدامات زیرساختی ضروری است و هماهنگی‌های لازم با عوامل راهداری برای اجرای دقیق و ایمن این عملیات صورت گرفته است.

وی در خصوص نحوه تردد خودروها در این بازه زمانی گفت: رانندگانی که قصد تردد به سمت تهران را دارند، می‌توانند در این بازه زمانی دو ساعته، از محور جایگزین «اصفهان–میمه–دلیجان» استفاده کنند.

سرهنگ میرزایی با تأکید بر لزوم همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه و نیروهای راهداری خاطرنشان کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم پیش از آغاز سفر، از وضعیت مسیرها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند و ضمن برنامه‌ریزی دقیق برای زمان سفر خود، به توصیه‌ها و علائم راهنمایی و رانندگی توجه ویژه داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل پلیس راه در زمان اجرای محدودیت‌ها، نقشی کلیدی در حفظ ایمنی کاربران جاده و جلوگیری از بروز حوادث و گره‌های ترافیکی خواهد داشت.