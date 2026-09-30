ایثار رزمندگان و خبرنگاران در مسیر دفاع از امنیت ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سنچولی در دیدار اصحاب خبر و رسانه سیستان و بلوچستان با، خبرنگار خبرگزاری مهر مستقر در سراوان که در جریان پوشش میدانی یک عملیات امنیتی مجروح شده است، اظهار کرد: کسانی که در مسیر دفاع از حق و حقیقت به شهادت می‌رسند، به فوز عظیم شهادت نائل شده‌اند و این شهادت برای خانواده‌های آنان افتخار است.

جانشین بسیج اقشار سیستان و بلوچستان افزود: امروز رزمندگان و افرادی که در میدان حضور دارند، از کیان کشور، کرامت انسان و امنیت مردم دفاع می‌کنند و ایثار و فداکاری آنان در تاریخ ثبت خواهد شد.

سنچولی خطاب به خبرنگار مجروح مهر گفت: شما باید به خودتان افتخار کنید که به عنوان یک جانباز، در گوشه‌ای از این سرزمین در مسیر دفاع از عزت و امنیت مردم حضور داشتید و در این راه مجروح شدید.

وی همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی به نام اسلام بیان کرد: تأسف‌بار است که جریان‌هایی با ادعای دفاع از اسلام و انسانیت، گروه‌های تروریستی را در کشورهای اسلامی و مناطق مرزی تجهیز می‌کنند و در مسیر اهداف دشمنان حرکت می‌کنند.

جانشین بسیج اقشار سیستان و بلوچستان با قدردانی از حضور میدانی خبرنگار مهر در صحنه‌های حساس امنیتی استان خاطرنشان کرد: امنیت و استواری کشور با همین حرکت‌های ایثارگرانه تقویت می‌شود.

شهاب محمدی چند روز قبل در جریان عملیات رزمندگان برای انهدام یک تیم تروریستی در منطقه جهادآباد شهرستان سراوان، هنگام حضور در کنار سردار شهید حسین ظریفی برای پوشش میدانی این عملیات، بر اثر اصابت سه گلوله مجروح شد.