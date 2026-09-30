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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۳

زاهدان همچنان می‌درخشد؛ حماسه ای که به شب ۲۱۴ رسید

زاهدان همچنان می‌درخشد؛ حماسه ای که به شب ۲۱۴ رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و چهاردهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6964207

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