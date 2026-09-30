https://mehrnews.com/x3dcyH ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6964207 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۳ زاهدان همچنان میدرخشد؛ حماسه ای که به شب ۲۱۴ رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و چهاردهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 40 MB کد مطلب 6964207 کپی شد مطالب مرتبط حمایت از دانشآموزان زاهدانی با توزیع ۳ هزار بسته تحصیلی عیادت اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان از «خبرنگار مجروح مهر» گنبدکاووس؛ اجتماعی از جنس انسجام اجتماعی انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان؛ ۶ نفر به هلاکت رسیدند زاهدان میزبان سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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