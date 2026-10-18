به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، این رویداد را جلوه‌ای از فرهنگ و اندیشه ایرانی دانست که در روایت جهانی معنا می‌یابد.

️متن پیام سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به این رویداد به شرح زیر است:

«به نام خالق هستی‌بخش

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، جلوه‌ای از فرهنگ و اندیشه ایرانی است که در روایت جهانی معنا می‌یابد.

فیلم کوتاه فرصتی برای گفتگوی فرهنگ‌هاست؛ جایی که کلمه و تصویر، پیام انسانیت را از ایران به جهان می‌رساند.»