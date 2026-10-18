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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

وزیر ارشاد: فیلم کوتاه فرصتی برای گفتگوی فرهنگ‌هاست

وزیر ارشاد: فیلم کوتاه فرصتی برای گفتگوی فرهنگ‌هاست

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پیامی ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، این رویداد را جلوه‌ای از فرهنگ و اندیشه ایرانی دانست که در روایت جهانی معنا می‌یابد.

️متن پیام سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به این رویداد به شرح زیر است:

«به نام خالق هستی‌بخش

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، جلوه‌ای از فرهنگ و اندیشه ایرانی است که در روایت جهانی معنا می‌یابد.

فیلم کوتاه فرصتی برای گفتگوی فرهنگ‌هاست؛ جایی که کلمه و تصویر، پیام انسانیت را از ایران به جهان می‌رساند.»

کد مطلب 6981461
ندا زنگینه

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