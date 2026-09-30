توقیف ۳۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در معمولان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه ها، اظهار کرد: در راستای حفظ آسایش شهروندان و مقابله با رفتارهای مخل نظم عمومی، مأموران انتظامی با اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی در سطح معابر شهرستان، با موارد ایجاد مزاحمت و تخلفات مشهود برخورد کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۸ دستگاه خودرو و ۲۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف شناسایی و توقیف شد.

توقیف خودروهای فاقد پلاک و دارای تخلفات مشهود

فرمانده انتظامی شهرستان معمولان ادامه داد: این وسایل نقلیه به دلیل تخلفاتی از جمله نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک و ایجاد آلودگی صوتی شدید توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

تداوم برخورد با هنجارشکنان

قاسمی‌نیا در پایان تأکید کرد: پلیس با هدف ارتقای امنیت و آرامش عمومی، برخورد با عوامل و وسایل نقلیه مخل نظم را با جدیت ادامه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: با هرگونه رفتار هنجارشکنانه و مخل نظم عمومی در سطح شهر، برخورد قانونی انجام خواهد شد.