به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم فومن با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، دشمن‌شناسی است؛ چراکه غفلت از شناخت دشمن می‌تواند زمینه‌ساز فریب افکار عمومی و ایجاد تحلیل‌های غلط در جامعه شود.

وی با بیان اینکه در جریان جنگ‌های اخیر، برخی اندیشکده‌ های غربی نیز به بازنگری در محاسبات خود درباره جامعه ایران پرداخته‌اند، افزود: ممکن است مردم نسبت به برخی مسئولان، عملکرد دستگاه‌ها یا شرایط موجود نقد داشته باشند، اما این موضوع به معنای بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور و نظام نیست.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به حضور مردم در میدان‌های مختلف دفاع از کشور، گفت: شهدایی که در جریان حوادث و جنگ‌های اخیر جان خود را از دست دادند، بسیاری از آرزوهای دنیایی خود را کنار گذاشتند و برای دفاع از وطن و آرمان‌های خود ایستادند و این ایستادگی باید برای نسل‌های آینده تبیین شود.

امنیت ملی بر پایه مؤلفه‌های قدرت شکل می‌گیرد

فلاح با تشریح مؤلفه‌های قدرت ملی بیان کرد: اگر امنیت ملی را به یک ساختمان تشبیه کنیم، سقف آن امنیت ملی است و ستون‌های آن را مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: کشوری که در یکی از این مؤلفه‌ها قدرت داشته باشد، صاحب قدرت محسوب می‌شود، اما کشوری که بتواند مجموعه این مؤلفه‌ها را در کنار یکدیگر تقویت کند و در حوزه فرهنگی نیز بر ذهن و سبک زندگی ملت‌ها اثر بگذارد، در سطح قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به تجربه اتحاد جماهیر شوروی، افزود: یکی از ضعف‌های شوروی این بود که نتوانست مؤلفه فرهنگی را به شکل مؤثر در جوامع دیگر گسترش دهد و در نهایت ضعف‌های اجتماعی و فرهنگی در کنار سایر عوامل، زمینه فروپاشی آن را فراهم کرد.

فلاح با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی سال‌هاست ایران را مطالعه و رصد می‌کنند، تصریح کرد: اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی مختلف، تحولات ایران و جهان را در بازه‌های بلندمدت بررسی می‌کنند و بر اساس داده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، سناریوهای آینده را طراحی می‌کنند.

وی «آینده‌پژوهی» را یکی از ابزارهای مهم تصمیم‌سازی در جهان امروز دانست و گفت: دشمن برای آینده کشورها برنامه‌ریزی می‌کند و اگر ما آینده را نشناسیم، ممکن است در زمین طراحی‌شده دیگران بازی کنیم.

فلاح با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و معدنی ایران افزود: ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع طبیعی، کشوری برخوردار است و همین ظرفیت‌ها موجب شده است که همواره مورد توجه قدرت‌های جهانی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین باید در کنار توجه به توان دفاعی، مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نیز تقویت شود؛ چراکه امنیت پایدار تنها با قدرت نظامی ایجاد نمی‌شود.

توان دفاعی ایران حاصل اتکا به ظرفیت داخلی است

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به روند شکل‌گیری توان موشکی و پهپادی کشور گفت: یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی، حرکت به سمت خودکفایی در حوزه‌های دفاعی است.

فلاح افزود: زمانی بسیاری از تجهیزات نظامی مورد نیاز کشور از خارج تأمین می‌شد، اما امروز در برخی حوزه‌های دفاعی به توانمندی‌هایی رسیده‌ایم که حاصل دانش و تلاش نیروهای متخصص داخلی است.

وی با اشاره به توانمندی‌های موشکی و پهپادی کشور، ادامه داد: این پیشرفت نتیجه سال‌ها کار علمی، مهندسی و جهادی است و نشان می‌دهد هرجا بر توان داخلی، دانش بومی و تربیت نیروی انسانی متخصص تکیه کرده‌ایم، توانسته‌ایم پیشرفت کنیم.

فلاح همچنین با اشاره به نقش شهیدان حوزه صنعت دفاعی کشور، اظهار کرد: شهیدانی مانند حسن طهرانی‌مقدم و دیگر شهدای عرصه دفاعی، مسیر خودکفایی را با جدیت دنبال کردند و امروز بخشی از توان بازدارندگی کشور حاصل همان مسیری است که سال‌ها قبل پایه‌گذاری شد.

جهاد تبیین؛ مأموریت امروز جامعه

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس یکی از وظایف مهم امروز را «جهاد تبیین» دانست و گفت: جهاد تبیین به معنای گفت‌وگو با مردم، روشنگری و بیان واقعیت‌هاست و نباید از این عرصه خسته شویم.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق رفتار قدرت‌های جهانی، اظهار کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که برای تصمیم‌گیری درباره مذاکره، مقاومت یا هر اقدام دیگر، باید رفتار طرف مقابل و سابقه آن را به‌درستی شناخت.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به اینکه «دشمن‌شناسی» به معنای نفی نقد داخلی نیست، بیان کرد: ممکن است مردم نسبت به عملکرد مسئولان نقد داشته باشند و این حق مردم است، اما نقد عملکرد مسئولان نباید موجب غفلت از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور شود.

نمایندگان پیشنهادهای خود درباره فعالیت مجلس را ارائه کرده‌اند

فلاح درباره وضعیت فعالیت مجلس در شرایط جنگی گفت: برخی مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا مجلس مانند برخی مقاطع گذشته به شکل متفاوتی فعالیت نمی‌کند.

وی افزود: در این زمینه پیشنهادهایی ارائه شده و موضوعات مختلف در قالب یک پیشنهاد مکتوب در اختیار مسئولان بالادستی قرار گرفته است، اما تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس تصریح کرد: این‌گونه نیست که نمایندگان نسبت به شرایط کشور بی‌تفاوت باشند؛ پیشنهادهای لازم ارائه شده و منتظر تصمیم مسئولان هستیم.

فلاح با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر گفت: در هر مرحله، نوع مواجهه و شیوه عملیات تغییر کرده است و جمهوری اسلامی نیز متناسب با شرایط، رویکردهای دفاعی خود را تغییر داده است.

وی افزود: بخشی از مسائل و اقدامات نظامی به دلیل ماهیت امنیتی و طبقه‌بندی‌شده، قابل طرح عمومی نیست و نباید انتظار داشت تمام جزئیات تصمیم‌های نظامی در فضای عمومی مطرح شود.