فلاح: ملت ایران برای مهمترین ماموریت تاریخ مبعوث شده است 

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانهاشرفیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه رهبر شهید ا در پی حمله هوایی رژیم صهیونی آمریکا، با بیان اینکه تاریخ ائمه(ع) به هم پیوسته است، اظهار کرد: تکالیف در این مسیر روشن است،هر فرد باید بداند در کجای تاریخ ایستاده و چه وظیفهای بر عهده دارد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برابر جبهه حق، جبههای متشکل از مستکبران، کودککشان، مدعیان خدایی و صاحبان رذائل اخلاقی قرار دارد، افزود: در جبهه حق، چهرههایی چون حاج قاسم سلیمانی قرار دارند که با ایثار و مقاومت شناخته میشوند.
وی با اشاره به اهمیت تاریخ در نگاه دشمنان تصریح کرد: آنان برای حفظ تاریخ خود اهمیت زیادی قائلاند و حتی برای تثبیت قدرت خود، دست به قربانیکردن کودکان میزنند؛ بنابراین شناخت طرف مقابل اهمیت ویژهای دارد.
فلاح با مرور روند تاریخی تشیع گفت: مسلمان نبودیم، مسلمان شدیم؛ شیعه نبودیم، شیعه شدیم. پس از دوران نواب اربعه، قریب ۷۰ سال غیبت صغری شکل گرفت تا امامان شیعه که یکی پس از دیگری مورد تهدید قرار میگرفتند، از خطر شهادت مصون بمانند. این مسیر با تلاش فقها ادامه یافت و پرچم هدایت نسل به نسل منتقل شد.
مقاومت تنها راه مقابله با دشمنی که در پی تجزیه ایران است
وی با اشاره به اینکه دشمن در تلاش برای تجزیه ایران است، افزود: دشمن بهصورت ناگهانی اقدام نمیکند و ما نیز نباید دچار غفلت شویم.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تقابل این دو جبهه، بر مقاومت تأکید شده، اظهار کرد:حضور در میدان اهمیت دارد. مسئولان سیاسی و نظامی نیز بر ضرورت حفظ حضور مردم در صحنه تأکید دارند.
وی با اشاره به سخنان بزرگان درباره جایگاه ملت ایران گفت: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخ نشان داده است که توانایی ایفای نقشهای بزرگ را دارد و بدون همراهی مردم، هیچ حرکت تاریخی به سرانجام نمیرسد.
فلاح فلسطین را کلید رمزآلود فرج دانست و افزود: حضور مردم در حمایت از ارزش های انقلاب نشانهای از آمادگی برای تحقق وعدههای الهی است.
وی بابیان اینکه مبارزه تنها با تسلیحات نیست، بلکه با تسهیلات و اراده مردمی است، گفت:انقلاب ایران با فریاد «اللهاکبر» به پیروزی رسید و این شعارها تأثیر خود را در تاریخ نشان دادهاند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید خود را برای آینده آماده کرد، گفت: به فضل الهی و به برکت خونهای پاکی که برای این مسیر ریخته شده، ملت ایران با استقامتی که دارد برای مهمترین مأموریت تاریخ مبعوث شده است.
