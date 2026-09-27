به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم کلاچای با اشاره به توان بازدارندگی ایران اظهار کرد: ترامپ و حامیانش بدانند که هیچ سناریو، تهدید و توطئهای علیه ایران کارساز نخواهد بود.
وی افزود: امروز نیروهای مسلح ایران در اوج اقتدار و آمادگی قرار دارند و اجازه نخواهند داد هیچ متجاوزی به حریم این مرز و بوم نزدیک شود.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتدار ایران خط قرمز ملت است، تصریح کرد: این اقتدار از خون شهدا، رشادت رزمندگان و رهبری فرمانده کل قوا نشأت میگیرد.
فلاح با اشاره به شرایط برخی کشورها پس از جنگ، اظهار کرد: کشورهایی مانند ژاپن با وجود پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی، همچنان با پیامدهای جنگ گذشته مواجه هستند و هزینههای سنگینی را متحمل میشوند.
وی ادامه داد: ملتی که مقاومت نکند، عزت خود را از دست خواهد داد؛ ملت ایران ملت امام حسین(ع) است و هرگز زیر بار سلطه و ذلت نخواهد رفت.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به جنایات و اقدامات نیروهای آمریکایی در منطقه، گفت: در افغانستان و عراق جنایتهایی رخ داد و در سوریه نیز شاهد پیامدهای تلخ جنگ و ناامنی بودیم.
فلاح افزود: مقاومت امروز به دست فرزندان این ملت در میدان و نیروهای مسلح در پایگاهها و لانچرها دنبال میشود و مردم نیز با حضور و انسجام خود از این مقاومت پشتیبانی میکنند؛ از این رو باید به ایرانی بودن خود افتخار کنیم.
وی با بیان اینکه ملت ایران پرورشیافته مکتب انبیا و عاشورا است، تأکید کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، نه چندصدایی، بلکه انسجام و وحدت است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سلاح برتر ایران تنها تجهیزات نظامی نیست، بلکه ایمان مردم و شعار «اللهاکبر» است که پشتوانه آن قدرت الهی است.
فلاح با بیان اینکه دشمنان ایران تنها رژیم صهیونیستی، اروپا، ناتو و ایالات متحده نیستند، افزود: مجموعهای از جریانهای غربی در برابر ملت ایران قرار گرفتهاند تا کشور را تحت فشار قرار دهند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و تحریمها گفت: با وجود همه فشارهای اقتصادی و تحریمها، رشدهای علمی و دستاوردهای داخلی نشان میدهد که قلههای پیش روی کشور بلند است و ظرفیتهای قابل توجهی برای پیشرفت وجود دارد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه ملت ایران در ایستادگی و مقاومت اظهار کرد: ملت ایران پیرو مکتب امام حسین(ع) است و اگر دشمنان از ابتدا این ملت را بهدرستی میشناختند، هرگز تصور نمیکردند بتوانند در کمتر از نیم قرن چندین جنگ را بر این ملت تحمیل کنند.
فلاح ادامه داد: انقلاب اسلامی با خارج کردن ایران از سلطه آمریکا، معادلات قدرت جهانی را تحت تأثیر قرار داد و همین مسئله موجب شد دشمنان از همان ابتدای پیروزی انقلاب، توطئهها و جنگهای گستردهای را علیه کشور آغاز کنند.
وی با اشاره به تلاشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: دشمن تصور میکرد با ورود مستقیم به میدان میتواند جنگی را بر ملت ایران تحمیل کند، اما همانگونه که در دهههای گذشته نیز شاهد بودهایم، دشمنان هیچگاه نتوانستهاند آینده این ملت را بهدرستی پیشبینی کنند.
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