نخستین جشنواره عناب در الیگودرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره عناب شهرستان الیگودرز عصر امروز چهارشنبه با حضور نماینده مردم الیگودرز، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، فرماندار الیگودرز، مدیر جهاد کشاورزی الیگودرز و جمعی از مسئولان و کارشناسان برگزار شد.

گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس، در این مراسم ضمن تجلیل از تلاش‌های سپاه پاسداران و سپاه عشایری در برگزاری این جشنواره، بر اهمیت برگزاری این رویداد برای معرفی ظرفیت عناب شهرستان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: برگزاری نخستین جشنواره عناب، گامی مهم برای جلوگیری از مغفول ماندن این محصول در استان است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس افزود: طعم، عطر و اندازه عناب الیگودرز در سطح کشور بی‌نظیر است و امیدواریم با برگزاری باشکوه‌تر این جشنواره در سال‌های آینده، رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، این محصول بتواند به جایگاه واقعی خود در بازارهای داخلی و خارجی دست یابد.

تولید سالانه ۹۵ تن عناب در الیگودرز

محمدرضا بیرانوند، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت ویژه شهرستان الیگودرز در تولید عناب گفت: الیگودرز تنها منطقه تولیدکننده عناب در استان لرستان است و در این شهرستان حدود ۹۱ هکتار از اراضی به کشت این محصول اختصاص دارد.

وی افزود: سالانه حدود ۹۵ تن عناب در شهرستان الیگودرز تولید می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این منطقه در تولید این محصول است.

«بزنوید»؛ رقم خاص عناب الیگودرز

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ویژگی‌های کیفی عناب تولیدی در الیگودرز تصریح کرد: شرایط اقلیمی خاص این منطقه موجب افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه در محصول شده و عناب الیگودرز از نظر طعم، مزه و کیفیت از ویژگی‌های متمایزی برخوردار است.

بیرانوند ادامه داد: از نظر کیفیت، عناب الیگودرز حتی نسبت به عناب خراسان جنوبی که رتبه نخست تولید عناب کشور را دارد، از ویژگی‌های قابل توجهی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در منطقه الیگودرز تنها یک رقم خاص عناب با نام «بزنوید» وجود دارد که ظرفیت ویژه‌ای برای معرفی و توسعه این محصول در شهرستان ایجاد کرده است.

حرکت باغداران به سمت تولید علمی و اصولی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز نیز با تشریح اهداف برگزاری نخستین جشنواره عناب اظهار کرد: هدف اصلی این رویداد، شناساندن و معرفی عناب الیگودرز به مصرف‌کنندگان در سطح استان و کشور است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با برگزاری چنین جشنواره‌هایی، باغداران را به سمت تولید علمی و اصولی سوق دهیم تا ضمن ارتقای کیفیت محصول، ظرفیت‌های موجود در این بخش نیز بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره عرضه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز تأکید کرد: تلاش ما بر این است که با بهبود روند عرضه و حذف واسطه‌های غیرضروری، محصول به‌صورت مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده برسد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش اقتصادی محصول و بازگشت سود اصلی این زنجیره به باغداران و کشاورزان است.