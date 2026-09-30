به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو و محمد بن‌ زاید آل نهیان شامگاه چهارشنبه و پس از حادثه مربوط به یک فروند هواپیمای شرکت فلای‌دبی با یکدیگر تلفنی گفت‌وگو کردند.

بر اساس این گزارش، تاکنون جزئیات و محتوای این تماس تلفنی منتشر نشده است.

پیش از این، فرودگاه تبوک عربستان اعلام کرده بود که صبح چهارشنبه یک پرواز شرکت فلای‌دبی درخواست کمک اضطراری ارسال کرده و به دنبال آن، وضعیت اضطراری در این فرودگاه اعلام شده است.

بر اساس اعلام فرودگاه تبوک، هواپیمای فلای‌دبی پس از تغییر وضعیت پروازی، به سلامت در این فرودگاه فرود آمد، اما خلبان و کمک‌ خلبان آن مصدوم شدند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافتند. همچنین خدمات لازم به مسافران در سالن فرودگاه ارائه شد

فرودگاه تبوک اعلام کرد: با شرکت فلای‌دبی برای تأمین هواپیمای جایگزین هماهنگی شده و تحقیقات درباره این حادثه از سوی مراجع تخصصی ادامه دارد.

این حادثه در حالی رخ داد که رسانه‌های صهیونیستی صبح چهارشنبه از وضعیت اضطراری یک فروند بوئینگ ۷۳۷ شرکت فلای‌دبی در مسیر دبی به تل‌آویو خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش‌ها، این هواپیما که بیش از ۱۵۰ مسافر داشت، هنگام عبور از حریم هوایی اردن ابتدا کد اضطراری ۷۷۰۰ و سپس کد ۷۵۰۰ را مخابره کرده بود. کد ۷۷۰۰ برای اعلام وضعیت اضطراری عمومی و کد ۷۵۰۰ برای اعلام مداخله غیرقانونی یا احتمال هواپیماربایی استفاده می‌شود.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین مدعی شدند: این هواپیما پس از فعال شدن کدهای اضطراری از مسیر اصلی خود منحرف شده، برای مدتی ارتباط آن قطع شده و با کاهش قابل توجه ارتفاع، مسیر خود را به سمت عربستان تغییر داده است.

بر اساس همین گزارش‌ها، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای بررسی وضعیت هواپیما به آسمان منطقه اعزام شدند و مقام‌های امنیتی و نظامی این رژیم نیز نیروهای خود را در حالت آماده‌باش قرار دادند

با این حال، فرودگاه تبوک ضمن تأیید فرود اضطراری هواپیما، درباره علت وقوع این وضعیت جزئیاتی ارائه نکرد و اعلام کرد: تحقیقات مراجع ذی‌ربط ادامه دارد.

فرودگاه تبوک همچنین بر پایبندی خود به مقررات و دستورالعمل‌های سازمان هواپیمایی کشوری و توافق‌های بین‌المللی مرتبط با ایمنی ناوبری هوایی تأکید کرد.



