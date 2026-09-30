به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پرواز شماره «افزد۱۰۸۱» فلایدبی در مسیر دبی به تلآویو، در میانه راه تغییر مسیر داد و به مبدأ بازگشت. رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که هنوز علت این حادثه مشخص نیست و هیچ نشانهای از ارتباط آن با حادثه پرواز دیگری از فلایدبی وجود ندارد.
پیش از این، پرواز «افزد۱۰۷۳» فلایدبی که از دبی عازم تلآویو بود، پیام اضطراری ارسال کرد و در فرودگاه بینالمللی شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز در تبوک عربستان فرود اضطراری داشت. مسئولان فرودگاه اعلام کردند خلبان و کمکخلبان این پرواز زخمی شده و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
شرکت فلای دبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پرواز ۱۰۷۳ از مبدأ دبی به مقصد تل آویو حین پرواز دچار مشکل شد اما به سلامت در فرودگاه شهر تبوک عربستان به زمین نشست.
همچنین گزارش شده که یکی از خلبانان به خلبان دیگر چاقو زد. درگیری به وجود آمد و خلبانی که اقدام به چاقو زدن کرد قصد داشت هواپیما را برباید و یا آن که این هواپیما را به زمین بکوبد. یک درگیری در داخل هواپیما رخ داد و ارتفاع آن ۴ هزار متر کاهش پیدا کرد.
نظر شما