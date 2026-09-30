به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد یک حادثه امنیتی جدی در پرواز فلایدبی از دبی به تلآویو رخ داده است؛ پروازی که به گفته او تقریباً تمامی مسافران آن اسرائیلی بودند.
نتانیاهو گفت در حالی که هواپیما به تلآویو نزدیک میشد، یکی از خلبانان به خلبان دیگر حمله کرده و او را با چاقو زخمی کرده است. به گفته نتانیاهو، خلبان مهاجم ظاهراً تلاش کرده سامانههای هواپیما را مختل و آن را سرنگون کند.
وی افزود یک مسافر اسرائیلی به همراه یکی از اعضای خدمه وارد کابین خلبان شده و فرد مهاجم را مهار کردهاند. هواپیما پس از تغییر مسیر در عربستان سعودی به سلامت فرود آمد و مقامهای سعودی در حال بررسی و بازجویی از فرد مهاجم هستند.
نتانیاهو همچنین اعلام کرد مقامهای رژیم صهیونیستی با عربستان سعودی برای بازگرداندن مسافران این پرواز در تماس هستند.
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