جزئیات جدید از حادثه هواپیمای «فلای دبی» با دُم آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع اسرائیلی مدعی شدند کمک خلبان عُمانی هواپیمای شرکت «فلای دبی» که در مسیر پرواز از امارات به اسرائیل مجبور شد به علت شرایط اضطراری در فرودگان تبوک عربستان فرود آید، قصد داشت این هواپیما را سرنگون کند.

وبسایت اسرائیلی «وای نت» با اعلام این خبر اعلام کرد: بازجویان اسرائیلی در بازجویی از کمک خلبان عمانی این هواپیما در عربستان مشارکت دارند.

به نوشته این وبسایت، بعد از فرود اضطراری هواپیما در عربستان، تحقیقات عربستان در این باره آغاز شد و تل آویو نیز در این تحقیقات مشارکت دارد.

با این حال تصاویر منتشر شده از هواپیما پس از فرود در عربستان نشان می‌دهد قسمت دُم این هواپیما آسیب دیده است.

اظهارات مقامات فرودگاه تبوک عربستان

مقامات فرودگاه تبوک عربستان اعلام کردند: صبح امروز از پرواز شرکت فلای دبی درخواست کمک برای انجام فرود اضطراری دریافت شد. وضعیت اضطراری در فرودگاه اعلام شد و هواپیمای فلای دبی با موفقیت به زمین نشست. خلبان و کمک‌خلبان هواپیما مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند و مراقبت‌های لازم از مسافران در سالن فرودگاه صورت گرفت. با فلای دبی برای فراهم کردن هواپیمای جایگزین هماهنگی لازم را به عمل آورده است.

مقامات فرودگاهی تبویک در ادامه بر پایبندی به مقررات و دستورالعمل‌های سازمان هواپیمایی کشوری و توافق‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با ایمنی ناوبری هوایی تاکید و اعلام کردند که اقدامات برای تکمیل تحقیقات لازم از جانب نهادهای متخصص در حال انجام است.

لغو سفر نتانیاهو به جنوب اراضی اشغالی

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برنامه خود برای بازدید از مناطق جنوبی اراضی اشغالی را پس از حادثه هواپیمای «فلای دبی» لغو کرد.

وبسایت اسرائیلی «وای نت» با اعلام این خبر اعلام کرد: وجود شبهه‌هایی درباره تلاش برای سرنگون کردن هواپیمای شرکت «فلای دبی» که عازم اسرائیل بود، موجب لغو بازدید نتانیاهو از جنوب اسرائیل شد و وی راهی جلسه با مسئولان امنیتی اسرائیلی شده است.

موساد مسئول تحقیقات درباره حادثه پرواز فلای‌دبی شد

رسانه‌های عبری اعلام کردند سازمان جاسوسی «موساد» مسئولیت تحقیقات درباره حادثه پرواز شرکت «فلای‌دبی» را بر عهده گرفته است.

بر اساس این گزارش، سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی «شاباک» نیز در روند تحقیقات درباره ابعاد این حادثه و انگیزه احتمالی عامل آن با موساد همکاری می‌کند.

اسموتریچ خواستار واکنش به کشور احتمالا دخیل در حادثه فلای‌دبی شد



بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، در واکنش به حادثه پرواز شرکت «فلای‌دبی» گفت نباید صرفا با پیامدهای این حادثه برخورد کرد، بلکه باید نیت پشت آن را نیز مورد توجه قرار داد.

اسموتریچ افزود که رژیم صهیونیستی باید علیه کشوری که به گفته او در پشت این حادثه قرار داشته، واکنش نشان دهد.

وی نامی از کشور مورد نظر خود نبرد و تاکنون نیز به طور رسمی مشخص نشده است که آیا دولت یا طرف خارجی در این حادثه نقش داشته است یا خیر.

اسموتریچ مدعی شد: کسی که تلاش کرد هواپیما را سرنگون کند و 180 اسرائیلی را بکشد، باید همانند کسی که مرتکب قتل شده است، هزینه بپردازد.

بازگشت یک پرواز دیگر از مسیر دبی به تل‌آویو



رسانه‌های عبری اعلام کردند یک هواپیمای دیگر که از دبی عازم تل‌آویو بود، در میانه مسیر تغییر جهت داده و به دبی بازگشته است.

تاکنون علت بازگشت این هواپیما مشخص نشده و جزئیات بیشتری درباره این تصمیم منتشر نشده است.

در همین حال، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد مقامات در حال بررسی این احتمال هستند که خلبان عمانی مرتبط با حادثه پرواز قبلی دارای تابعیت دوگانه بوده و از این طریق توانسته سوار پرواز عازم تل‌آویو شود.

لاپید: حادثه هواپیما ارتباطی با نشست امنیتی شب گذشته نداشت

یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: در نشست امنیتی شب گذشته با نخست‌وزیر، هیچ موضوعی که حتی از دور به حادثه امروز هواپیما شباهت داشته باشد، مطرح نشده است. هیچ مورد مشابه، هیچ نشانه مرتبط و حتی هیچ اشاره‌ای به چنین حادثه‌ای وجود نداشت.

وی با انتقاد از فضاسازی رسانه‌ای پیرامون این موضوع گفت: آنچه اکنون از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، نشان می‌دهد بار دیگر تلاش می‌شود از مسائل امنیتی برای اهداف سیاسی استفاده شود.

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی این رویکرد را غیرمسئولانه توصیف کرد.

وزیر اسرائیلی خواستار توقف پروازهای فلای‌دبی شد



شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد وزیر حمل‌ و نقل این رژیم خواستار توقف پروازهای شرکت «فلای‌دبی» به تل‌آویو شده است.

این درخواست در پی حادثه امروز یکی از پروازهای فلای‌دبی و تشدید تحقیقات امنیتی درباره ابعاد این حادثه مطرح شده است.