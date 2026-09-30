https://mehrnews.com/x3dcyw ۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۹ کد مطلب 6964198 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۹ پرچمداری مردم مبعوث شده ارومیه در موج ۲۱۴ اجتماع شبانه ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه تجمعات شبانه و در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6964198 کپی شد مطالب مرتبط مردم ایران «شاد» هستند؟؛ ناتوانی مقیاسهای غربی برای سنجش شادی شرقی «راز شرق»؛ آزادی بیان چگونه به دام مائو برای روشنفکران چینی تبدیل شد؟ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران: خونخواهی شهدا مطالبه ملت ما است ۲۱۴ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب گنبدکاووس؛ اجتماعی از جنس انسجام اجتماعی ۲۱۴ شب خروش مردم محلات در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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