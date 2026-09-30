  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۹

پرچمداری مردم مبعوث شده ارومیه در موج ۲۱۴ اجتماع شبانه

پرچمداری مردم مبعوث شده ارومیه در موج ۲۱۴ اجتماع شبانه

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه تجمعات شبانه و در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند.

دریافت 22 MB
کد مطلب 6964198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها