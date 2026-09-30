https://mehrnews.com/x3dcxM ۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6964162 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۰ ۲۱۴ شب خروش مردم محلات در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب محلات- در این ویدئو دویست و چهاردهمین شب خروش مردم محلات در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6964162 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران اجتماع حماسی مردم ولایتمدار محلات در مراسم پرچمگردانی شب ۲۱۵ مقاومت اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری قصه ۲۱۶ شب بیداری؛ وقتی دیار آفتاب بر سر عهدش ایستاد پرچمداری مردم مبعوث شده ارومیه در موج ۲۱۴ اجتماع شبانه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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