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۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۰

پاکستان: ۲۲ تروریست در حملات هوایی به افغانستان کشته شدند

پاکستان: ۲۲ تروریست در حملات هوایی به افغانستان کشته شدند

در حالی که طالبان اعلام کرد که در حملات هوایی امروز پاکستان به دو ایالت کنر و هلمند افغانستان ۹ نفر کشته و دست‌کم ۱۱ تن زخمی شدند، اسلام آباد از کشته شدن ۲۲ تروریست در این حملات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت طالبان افغانستان اعلام کرد که حملات هوایی پاکستان به این کشور در روز پنجشنبه، ۹ کشته و ۱۱ زخمی بر جای گذاشته است.

بر اساس این گزارش و به گفته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در این حملات سه خانه در ولایت‌های کنر و هلمند تخریب شده و زنان و کودکان نیز در میان کشته‌شدگان بوده‌اند. مجاهد این حملات را «تجاوز و جنایت» خوانده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از  دولت پاکستان اعلام کرده که ۲۲ تروریست در این حملات کشته شده و مقادیر زیادی سلاح هم منهدم شده است.

وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان با انتشار پیامی ضمن تأیید این حمله اعلام کرد که «بر اساس اطلاعات موثق، عملیات دقیق و هدفمندی علیه اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های تروریستی در دو مکان در داخل افغانستان، متعلق به گروه‌های «فتنه الخوارج» و «فتنه هند» و گروه‌های متحد آنها انجام شد».

این حملات در حالی رخ داده که پس از حدود سه ماه آرامش نسبی، تنش و درگیری میان پاکستان و افغانستان دوباره تشدید شده است.

اسلام‌آباد طالبان را به پناه دادن به شبه‌نظامیانی که حملات فرامرزی علیه پاکستان انجام می‌دهند متهم می‌کند؛ طالبان این اتهام را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی این کشور می‌داند.

کد مطلب 6964272

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