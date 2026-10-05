به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مسکو درباره افغانستان گفت: استقرار زیرساخت‌های ناتو در کابل غیرقابل‌قبول است.

وی با بیان اینکه روسیه به ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه خواهد داد، گفت: اقتصاد افغانستان با وجود اقدامات غرب، به روند توسعه خود ادامه می‌دهد.

هشتمین نشست دوره‌ای رایزنی‌های «فرمت مسکو» درباره افغانستان با حضور نمایندگان ویژه و مقامات ارشد افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در مسکو برگزار شد. هیأت‌های بلاروس و مصر نیز به عنوان مهمان به این نشست دعوت شده‌اند.

شرکت‌کنندگان در نشست رایزنی‌های فرمت مسکو درباره افغانستان بر همکاری سیاسی و اقتصادی میان کشورهای منطقه و کابل و همچنین تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه مقابله با تروریسم و مواد مخدر تمرکز خواهند کرد.

پس از این نشست، طرف‌ها قرار است بیانیه مشترکی صادر کنند.