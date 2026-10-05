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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

روسیه: استقرار زیرساخت‌های ناتو در افغانستان غیرقابل قبول است

روسیه: استقرار زیرساخت‌های ناتو در افغانستان غیرقابل قبول است

وزیر امور خارجه روسیه درباره استقرار زیرساخت‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در افغانستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مسکو درباره افغانستان گفت: استقرار زیرساخت‌های ناتو در کابل غیرقابل‌قبول است.

وی با بیان اینکه روسیه به ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه خواهد داد، گفت: اقتصاد افغانستان با وجود اقدامات غرب، به روند توسعه خود ادامه می‌دهد.

هشتمین نشست دوره‌ای رایزنی‌های «فرمت مسکو» درباره افغانستان با حضور نمایندگان ویژه و مقامات ارشد افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در مسکو برگزار شد. هیأت‌های بلاروس و مصر نیز به عنوان مهمان به این نشست دعوت شده‌اند.

شرکت‌کنندگان در نشست رایزنی‌های فرمت مسکو درباره افغانستان بر همکاری سیاسی و اقتصادی میان کشورهای منطقه و کابل و همچنین تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه مقابله با تروریسم و مواد مخدر تمرکز خواهند کرد.

پس از این نشست، طرف‌ها قرار است بیانیه مشترکی صادر کنند.

کد مطلب 6968524

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