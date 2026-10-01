سازمان ملل مرگ غیرنظامیان در حمله پاکستان به افغانستان را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، هیأت معاونت این نهاد بین المللی در افغانستان تأیید کرد که در حملات هوایی که امروز در ولایت‌های کنر و هلمند افغانستان انجام شد، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته‌شدگان کودک بودند.

یوناما در بیانیه ای اعلام کرد: غیرنظامیان همچنان از درگیری‌های فرامرزی متأثر می‌شوند. تنها یک هفته پیش، در ۲۱ سپتامبر، یوناما کشته شدن دست‌کم سه غیرنظامی و زخمی شدن چهار نفر دیگر را در حمله هوایی دیگری در ولایت کنر تأیید کرده بود.

براساس این بیانیه، یوناما تاکنون در سال ۲۰۲۶، بیش از یک هزار و ۱۰۰ مورد کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در افغانستان بر اثر خشونت مسلحانه فرامرزی را ثبت کرده است.

در این بیانیه آمده است: یوناما بار دیگر بر درخواست خود برای کاهش تنش، گفت‌وگو، احترام به قوانین بین‌المللی و جلوگیری از وارد آمدن آسیب بیشتر به غیرنظامیان تأکید می‌کند.

پیشتر، دولت طالبان افغانستان اعلام کرد که حملات هوایی پاکستان به این کشور در روز پنجشنبه، ۹ کشته و ۱۱ زخمی بر جای گذاشته است.

بر اساس این گزارش و به گفته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در این حملات سه خانه در ولایت‌های کنر و هلمند تخریب شده و زنان و کودکان نیز در میان کشته‌شدگان بوده‌اند. مجاهد این حملات را «تجاوز و جنایت» خوانده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از دولت پاکستان اعلام کرده که ۲۲ تروریست در این حملات کشته شده و مقادیر زیادی سلاح هم منهدم شده است.

وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان با انتشار پیامی ضمن تأیید این حمله اعلام کرد که «بر اساس اطلاعات موثق، عملیات دقیق و هدفمندی علیه اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های تروریستی در دو مکان در داخل افغانستان، متعلق به گروه‌های «فتنه الخوارج» و «فتنه هند» و گروه‌های متحد آنها انجام شد.»

این حملات در حالی رخ داده که پس از حدود سه ماه آرامش نسبی، تنش و درگیری میان پاکستان و افغانستان دوباره تشدید شده است.

اسلام‌آباد طالبان را به پناه دادن به شبه‌نظامیانی که حملات فرامرزی علیه پاکستان انجام می‌دهند متهم می‌کند؛ طالبان این اتهام را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی این کشور می‌داند.